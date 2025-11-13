Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/vtb-dollar-stabiliziruetsya-na-urovne-okolo-82-rubley-k-kontsu-2025-goda-1150885031.html
ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года
ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года - РИА Новости Крым, 13.11.2025
ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года
К концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне порядка 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%, спрогнозировали эксперты... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T17:23
2025-11-13T17:23
втб
новости
экономика
курс доллара
общество
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150884508_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bff19e7e8864f877a5a3e79867978c53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. К концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне порядка 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%, спрогнозировали эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" на форуме "Россия зовет! Краснодар".В 2025 году ЦБ уже начал цикл смягчения политики: ключевая ставка снижена с 21% до 16,5%. До конца 2025 года уровень может сохранится в диапазоне 16-16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%."Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в 2026 год. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год", — отметил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Корнилов, его слова приводит пресс-служба банка.Управляющий директор управления инвестиционного консультирования "ВТБ Мои Инвестиции" Артем Маркин подчеркнул, что к концу 2027 года доходность покупки длинных гособлигаций может вдвое превысить доходность от вложений на банковский депозит."Если размещать деньги не на 3-6 месяцев, а на 1,5-2 года, депозит даст около 9-11% годовых. А по длинным облигациям можно зафиксировать 14-15% — на горизонте 5,5-16 лет. На таком цикле доходность становится выше, чем по вкладам. Это один из самых интересных инструментов сейчас", — приводит пресс-служба слова Маркина.Корнилов добавил, что длинные ОФЗ особенно чувствительны к снижению ключевой ставки и позволяют зарабатывать на изменении рыночных ожиданий."Инструменты вроде фондов денежного рынка тоже остаются актуальными. При доходности 16,5% и инфляции около 7% мы получаем почти двузначную реальную доходность — такую сегодня трудно найти где-либо в мире", — сказал он.Краснодар впервые принял инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге, 7 октября в Екатеринбурге, 28 октября в Казани. Завершится форум двухдневным мероприятием в Москве 2-3 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150884508_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_28ab33b0214229d1433c329b43b68d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости, экономика, курс доллара, общество, рубль

ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года

17:23 13.11.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года
ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. К концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне порядка 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%, спрогнозировали эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" на форуме "Россия зовет! Краснодар".
В 2025 году ЦБ уже начал цикл смягчения политики: ключевая ставка снижена с 21% до 16,5%. До конца 2025 года уровень может сохранится в диапазоне 16-16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%.
"Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в 2026 год. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год", — отметил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Корнилов, его слова приводит пресс-служба банка.
Управляющий директор управления инвестиционного консультирования "ВТБ Мои Инвестиции" Артем Маркин подчеркнул, что к концу 2027 года доходность покупки длинных гособлигаций может вдвое превысить доходность от вложений на банковский депозит.
"Если размещать деньги не на 3-6 месяцев, а на 1,5-2 года, депозит даст около 9-11% годовых. А по длинным облигациям можно зафиксировать 14-15% — на горизонте 5,5-16 лет. На таком цикле доходность становится выше, чем по вкладам. Это один из самых интересных инструментов сейчас", — приводит пресс-служба слова Маркина.
Корнилов добавил, что длинные ОФЗ особенно чувствительны к снижению ключевой ставки и позволяют зарабатывать на изменении рыночных ожиданий.
"Инструменты вроде фондов денежного рынка тоже остаются актуальными. При доходности 16,5% и инфляции около 7% мы получаем почти двузначную реальную доходность — такую сегодня трудно найти где-либо в мире", — сказал он.
Краснодар впервые принял инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге, 7 октября в Екатеринбурге, 28 октября в Казани. Завершится форум двухдневным мероприятием в Москве 2-3 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБНовостиЭкономикаКурс доллараОбществоРубль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
18:0512 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
18:01Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк
17:54Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела
17:43Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки
17:32Рост площадей виноградников в России - один из самых высоких
17:26В Севастополе воздушная тревога
17:23ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года
17:17Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
16:50Рейд в Севастополе закрыт
16:48В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта
16:23В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
16:03С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма
15:5430 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС
15:45Крымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев
15:33Часть Симферополя обесточена
15:04Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги
14:44Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
14:33Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания
14:21Импорт вина в Россию сократился на треть
Лента новостейМолния