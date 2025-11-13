https://crimea.ria.ru/20251113/vtb-dollar-stabiliziruetsya-na-urovne-okolo-82-rubley-k-kontsu-2025-goda-1150885031.html

ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года

ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года

2025-11-13T17:23

2025-11-13T17:23

2025-11-13T17:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. К концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне порядка 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%, спрогнозировали эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" на форуме "Россия зовет! Краснодар".В 2025 году ЦБ уже начал цикл смягчения политики: ключевая ставка снижена с 21% до 16,5%. До конца 2025 года уровень может сохранится в диапазоне 16-16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%."Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в 2026 год. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год", — отметил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Корнилов, его слова приводит пресс-служба банка.Управляющий директор управления инвестиционного консультирования "ВТБ Мои Инвестиции" Артем Маркин подчеркнул, что к концу 2027 года доходность покупки длинных гособлигаций может вдвое превысить доходность от вложений на банковский депозит."Если размещать деньги не на 3-6 месяцев, а на 1,5-2 года, депозит даст около 9-11% годовых. А по длинным облигациям можно зафиксировать 14-15% — на горизонте 5,5-16 лет. На таком цикле доходность становится выше, чем по вкладам. Это один из самых интересных инструментов сейчас", — приводит пресс-служба слова Маркина.Корнилов добавил, что длинные ОФЗ особенно чувствительны к снижению ключевой ставки и позволяют зарабатывать на изменении рыночных ожиданий."Инструменты вроде фондов денежного рынка тоже остаются актуальными. При доходности 16,5% и инфляции около 7% мы получаем почти двузначную реальную доходность — такую сегодня трудно найти где-либо в мире", — сказал он.Краснодар впервые принял инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге, 7 октября в Екатеринбурге, 28 октября в Казани. Завершится форум двухдневным мероприятием в Москве 2-3 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

