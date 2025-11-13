Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор
ВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор
ВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор - РИА Новости Крым, 13.11.2025
ВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор
Остекление жилых домов, а также автомобили повреждены в Орловской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Остекление жилых домов, а также автомобили повреждены в Орловской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Украинские боевики атаковали область в ночь на четверг – в воздухе над территорией региона уничтожены несколько объектов, сообщил губернатор.И подчеркнул, что к этому часу информации о пострадавших нет, городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.В ночь на среду российские средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны.От обломков сбитых БПЛА произошло возгорание на территории промзоны Буденновска в Ставропольском крае.
ВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор

ВСУ бьют по Орловской области – обломки сбитых объектов упали на жилой сектор

07:52 13.11.2025 (обновлено: 07:54 13.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Остекление жилых домов, а также автомобили повреждены в Орловской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Украинские боевики атаковали область в ночь на четверг – в воздухе над территорией региона уничтожены несколько объектов, сообщил губернатор.
"Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются – несколько объектов были уничтожены в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений", – проинформировал глава региона.
И подчеркнул, что к этому часу информации о пострадавших нет, городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
В ночь на среду российские средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны.
От обломков сбитых БПЛА произошло возгорание на территории промзоны Буденновска в Ставропольском крае.
