ВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор

2025-11-13T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Остекление жилых домов, а также автомобили повреждены в Орловской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Украинские боевики атаковали область в ночь на четверг – в воздухе над территорией региона уничтожены несколько объектов, сообщил губернатор.И подчеркнул, что к этому часу информации о пострадавших нет, городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.В ночь на среду российские средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны.От обломков сбитых БПЛА произошло возгорание на территории промзоны Буденновска в Ставропольском крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

