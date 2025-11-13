Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушную тревогу в Севастополе отменили, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T19:22
2025-11-13T19:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в пятницу в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Над акваторией Черного моря в значительном удалении от берега в этот период сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщал губернатор. В городе повреждений не зафиксировано.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Воздушная тревога в Севастополе отменена

В Севастополе отбой воздушной тревоги

19:22 13.11.2025 (обновлено: 19:24 13.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе в пятницу в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Над акваторией Черного моря в значительном удалении от берега в этот период сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщал губернатор. В городе повреждений не зафиксировано.
"Отбой воздушной тревоги", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
