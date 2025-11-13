https://crimea.ria.ru/20251113/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-otmenena-1150598392.html
Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушную тревогу в Севастополе отменили, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T19:22
2025-11-13T19:22
2025-11-13T19:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в пятницу в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Над акваторией Черного моря в значительном удалении от берега в этот период сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщал губернатор. В городе повреждений не зафиксировано.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
