https://crimea.ria.ru/20251113/vkhod-na-territoriyu-novogo-khersonesa-stanet-platnym-1150867911.html

Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным

Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным - РИА Новости Крым, 13.11.2025

Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным

Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным для туристов с 22 ноября и составит 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса. РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T13:12

2025-11-13T13:12

2025-11-13T13:26

новый херсонес

новости крыма

новости севастополя

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139532857_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_1111a19553093b23eb11ae590620d7c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным для туристов с 22 ноября и составит 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.При этом для севастопольцев и крымчан вход в Новый Херсонес останется бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской или студенческого билета, уточнили в пресс-службе, отметив, что при желании поддержать музейно-храмовый комплекс земляки смогут при помощи пожертвований в специально выделенных местах или перечислить средства по терминалу.Новые правила вступят в силу с 22 ноября.Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщил, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре МосквыТеатр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадкеДом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в Гурзуфе

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь