Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным
Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным для туристов с 22 ноября и составит 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным для туристов с 22 ноября и составит 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.При этом для севастопольцев и крымчан вход в Новый Херсонес останется бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской или студенческого билета, уточнили в пресс-службе, отметив, что при желании поддержать музейно-храмовый комплекс земляки смогут при помощи пожертвований в специально выделенных местах или перечислить средства по терминалу.Новые правила вступят в силу с 22 ноября.Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщил, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре МосквыТеатр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадкеДом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в Гурзуфе
Новости
Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным

За вход на территорию Нового Херсонеса будут взимать плату в размере 500 рублей

13:12 13.11.2025 (обновлено: 13:26 13.11.2025)
 
© РИА Новости КрымТоржественная церемония открытия Международной молодежной интерактивной экспедиционной школы "Крымская кругосветка 2024" прошла на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
Торжественная церемония открытия Международной молодежной интерактивной экспедиционной школы Крымская кругосветка 2024 прошла на территории музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным для туристов с 22 ноября и составит 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.
"<...> мы вынуждены принять непростое решение: ввести для Нового Херсонеса общие правила, действующие во всех музейных и культурных центрах Крыма и Российской Федерации. А именно – ввести плату за вход на территорию комплекса", – сказано в сообщении.
При этом для севастопольцев и крымчан вход в Новый Херсонес останется бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской или студенческого билета, уточнили в пресс-службе, отметив, что при желании поддержать музейно-храмовый комплекс земляки смогут при помощи пожертвований в специально выделенных местах или перечислить средства по терминалу.
"Для гостей из других регионов стоимость входного билета составит 500 рублей. При этом будет действовать максимально широкая система льгот и скидок", – добавили в пресс-службе.
Новые правила вступят в силу с 22 ноября.
Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщил, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".
