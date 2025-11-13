Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным
За вход на территорию Нового Херсонеса будут взимать плату в размере 500 рублей
13:12 13.11.2025 (обновлено: 13:26 13.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным для туристов с 22 ноября и составит 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.
"<...> мы вынуждены принять непростое решение: ввести для Нового Херсонеса общие правила, действующие во всех музейных и культурных центрах Крыма и Российской Федерации. А именно – ввести плату за вход на территорию комплекса", – сказано в сообщении.
При этом для севастопольцев и крымчан вход в Новый Херсонес останется бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской или студенческого билета, уточнили в пресс-службе, отметив, что при желании поддержать музейно-храмовый комплекс земляки смогут при помощи пожертвований в специально выделенных местах или перечислить средства по терминалу.
"Для гостей из других регионов стоимость входного билета составит 500 рублей. При этом будет действовать максимально широкая система льгот и скидок", – добавили в пресс-службе.
Новые правила вступят в силу с 22 ноября.
Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщил, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".
