Рейтинг@Mail.ru
Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонок - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/vas-podslushivayut-rossiyan-predupredili-ob-opasnosti-umnykh-kolonok-1150867668.html
Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонок
Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонок - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонок
Обсуждение важной и конфиденциальной информации рядом с "умными" колонками, когда у них включен микрофон, сопряжен с рисками для приватности пользователей. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T14:05
2025-11-13T14:05
новости
наука и технологии
робототехника
совет эксперта
роскачество
безопасность
цифровая безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150870877_0:222:2865:1834_1920x0_80_0_0_5a5f0883a85fc9e91c3cf5403e324388.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Обсуждение важной и конфиденциальной информации рядом с "умными" колонками, когда у них включен микрофон, сопряжен с рисками для приватности пользователей. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.Эксперт также призвал учитывать, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты.По словам специалиста, хотя "умная" колонка постоянно находится в режиме прослушивания, было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все разговоры пользователя.Тем не менее, полную приватность можно гарантировать только физическим отключением микрофона.Отключать его стоит в те моменты, когда колонка не используется. Например, если вы пользуетесь ей только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным, рекомендует Кузьменко.При выборе умной колонки ключевым критерием безопасности считается наличие кнопки отключения микрофона. Только ее использование служит гарантией того, что прослушивание прекратится.Полезной практикой также будет регулярная проверка разрешений, предоставленных всем устройствам умного дома, добавил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ИИ не поработит человека при одном условии – мнениеМаск: ум человека сильнее искусственного интеллекта"Им в голову нам не залезть": каких специалистов ИИ не заменит никогда
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150870877_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_3f169ccc8f14546e30eabdb1a2d692c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, наука и технологии, робототехника, совет эксперта, роскачество, безопасность, цифровая безопасность
Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонок

В Роскачестве призвали не обсуждать важную информацию рядом с "умными" колонками

14:05 13.11.2025
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкУмная колонка
Умная колонка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Обсуждение важной и конфиденциальной информации рядом с "умными" колонками, когда у них включен микрофон, сопряжен с рисками для приватности пользователей. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
"Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения", – сказал руководитель центра Сергей Кузьменко.
Эксперт также призвал учитывать, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты.
По словам специалиста, хотя "умная" колонка постоянно находится в режиме прослушивания, было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все разговоры пользователя.
Тем не менее, полную приватность можно гарантировать только физическим отключением микрофона.
Отключать его стоит в те моменты, когда колонка не используется. Например, если вы пользуетесь ей только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным, рекомендует Кузьменко.
При выборе умной колонки ключевым критерием безопасности считается наличие кнопки отключения микрофона. Только ее использование служит гарантией того, что прослушивание прекратится.
Полезной практикой также будет регулярная проверка разрешений, предоставленных всем устройствам умного дома, добавил специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ИИ не поработит человека при одном условии – мнение
Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта
"Им в голову нам не залезть": каких специалистов ИИ не заменит никогда
 
НовостиНаука и технологииРобототехникаСовет экспертаРоскачествоБезопасностьЦифровая безопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:44Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
14:33Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания
14:21Импорт вина в Россию сократился на треть
14:05Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонок
13:54Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику
13:35ВТБ выяснил, сколько свободных денег россияне хранят на карте
13:16В реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоков
13:12Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным
13:03Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
12:51США против Британии: кто стоит за коррупционным скандалом на Украине
12:39Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича
12:34Морской транспорт Севастополя возобновил работу
12:29Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков
12:15В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
12:14В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка
12:13Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
12:07Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков
11:39Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
11:27Житель крымского села ударил полицейского и получил условный срок
11:11Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
Лента новостейМолния