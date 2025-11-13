https://crimea.ria.ru/20251113/vas-podslushivayut-rossiyan-predupredili-ob-opasnosti-umnykh-kolonok-1150867668.html

Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонок

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Обсуждение важной и конфиденциальной информации рядом с "умными" колонками, когда у них включен микрофон, сопряжен с рисками для приватности пользователей. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.Эксперт также призвал учитывать, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты.По словам специалиста, хотя "умная" колонка постоянно находится в режиме прослушивания, было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все разговоры пользователя.Тем не менее, полную приватность можно гарантировать только физическим отключением микрофона.Отключать его стоит в те моменты, когда колонка не используется. Например, если вы пользуетесь ей только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным, рекомендует Кузьменко.При выборе умной колонки ключевым критерием безопасности считается наличие кнопки отключения микрофона. Только ее использование служит гарантией того, что прослушивание прекратится.Полезной практикой также будет регулярная проверка разрешений, предоставленных всем устройствам умного дома, добавил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ИИ не поработит человека при одном условии – мнениеМаск: ум человека сильнее искусственного интеллекта"Им в голову нам не залезть": каких специалистов ИИ не заменит никогда

