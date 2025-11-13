https://crimea.ria.ru/20251113/v-moskve-mat-zarezala-shestiletnego-rebenka-i-khotela-pokonchit-s-soboy-1150858753.html
В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой
2025-11-13T09:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Москве мать зарезала своего шестилетнего ребенка и пыталась покончить с собой. Как сообщает пресс-служба СК России, дело поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.По данным следствия, тело шестилетнего ребенка с множественными колото-резаными ранениями обнаружено накануне в квартире жилого дома на улице Академика Анохина.Уголовное дело открыто по статье об убийстве малолетнего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.3 ноября в Челябинске по подозрению в убийстве девочки была задержана ее мать. Тогда правоохранители обнаружили тело 5-летней девочки, спрятанное в диване.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор судаНа Кубани отец убил трехлетнюю дочьЗарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой
