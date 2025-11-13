Рейтинг@Mail.ru
В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой
В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой
В Москве мать зарезала своего шестилетнего ребенка и пыталась покончить с собой. Как сообщает пресс-служба СК России, дело поставлено на контроль центрального... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T09:37
2025-11-13T09:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Москве мать зарезала своего шестилетнего ребенка и пыталась покончить с собой. Как сообщает пресс-служба СК России, дело поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.По данным следствия, тело шестилетнего ребенка с множественными колото-резаными ранениями обнаружено накануне в квартире жилого дома на улице Академика Анохина.Уголовное дело открыто по статье об убийстве малолетнего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.3 ноября в Челябинске по подозрению в убийстве девочки была задержана ее мать. Тогда правоохранители обнаружили тело 5-летней девочки, спрятанное в диване.
москва, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дети, происшествия
В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой

В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и пыталась покончить с собой

09:37 13.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Москве мать зарезала своего шестилетнего ребенка и пыталась покончить с собой. Как сообщает пресс-служба СК России, дело поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.
По данным следствия, тело шестилетнего ребенка с множественными колото-резаными ранениями обнаружено накануне в квартире жилого дома на улице Академика Анохина.
"Предварительно установлено, что телесные повреждения мальчику нанесла его мать. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение, так как пыталась покончить с собой", - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело открыто по статье об убийстве малолетнего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
3 ноября в Челябинске по подозрению в убийстве девочки была задержана ее мать. Тогда правоохранители обнаружили тело 5-летней девочки, спрятанное в диване.
