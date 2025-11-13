Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-za-zapusk-drona-vblizi-okhranyaemogo-obekta-1150883500.html
В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта
В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, запустившего квадрокоптер вблизи охраняемого объекта в Большой Ялте. Об этом сообщает региональный главк... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T16:48
2025-11-13T16:48
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
ялта
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, запустившего квадрокоптер вблизи охраняемого объекта в Большой Ялте. Об этом сообщает региональный главк ведомства.По данным пресс-службы, наряд вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования территории охраняемого объекта обнаружил летевший на небольшой высоте вблизи охраняемого объекта VGI-дрон. Сотрудники ведомства осмотрели прилегающую территорию и обнаружили нарушителя, который возле припаркованного автомобиля управлял квадрокоптером с возможностью проведения видеосъемки.Задержанного передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.В соответствии с указом главы Крыма от 9 сентября 2022 года, на территории республики действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами. Исключения составляют БПЛА, используемые федеральными органами власти, их территориальными органами Республики Крым, а также подведомственными им предприятиями, учреждениями и организациями. Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан он составляет от 1 тысяч до 30 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, ялта, крым
В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта

В Ялте росгвардейцы задержали мужчину за запуск квадрокоптера возле охраняемого объекта

16:48 13.11.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, запустившего квадрокоптер вблизи охраняемого объекта в Большой Ялте. Об этом сообщает региональный главк ведомства.
По данным пресс-службы, наряд вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования территории охраняемого объекта обнаружил летевший на небольшой высоте вблизи охраняемого объекта VGI-дрон. Сотрудники ведомства осмотрели прилегающую территорию и обнаружили нарушителя, который возле припаркованного автомобиля управлял квадрокоптером с возможностью проведения видеосъемки.
Задержанного передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
В соответствии с указом главы Крыма от 9 сентября 2022 года, на территории республики действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами. Исключения составляют БПЛА, используемые федеральными органами власти, их территориальными органами Республики Крым, а также подведомственными им предприятиями, учреждениями и организациями. Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан он составляет от 1 тысяч до 30 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаЯлтаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
18:0512 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
18:01Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк
17:54Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела
17:43Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки
17:32Рост площадей виноградников в России - один из самых высоких
17:26В Севастополе воздушная тревога
17:23ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года
17:17Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
16:50Рейд в Севастополе закрыт
16:48В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта
16:23В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
16:03С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма
15:5430 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС
15:45Крымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев
15:33Часть Симферополя обесточена
15:04Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги
14:44Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
14:33Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания
14:21Импорт вина в Россию сократился на треть
Лента новостейМолния