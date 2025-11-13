https://crimea.ria.ru/20251113/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-za-zapusk-drona-vblizi-okhranyaemogo-obekta-1150883500.html
В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта
В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, запустившего квадрокоптер вблизи охраняемого объекта в Большой Ялте. Об этом сообщает региональный главк... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T16:48
2025-11-13T16:48
2025-11-13T16:48
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
ялта
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, запустившего квадрокоптер вблизи охраняемого объекта в Большой Ялте. Об этом сообщает региональный главк ведомства.По данным пресс-службы, наряд вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования территории охраняемого объекта обнаружил летевший на небольшой высоте вблизи охраняемого объекта VGI-дрон. Сотрудники ведомства осмотрели прилегающую территорию и обнаружили нарушителя, который возле припаркованного автомобиля управлял квадрокоптером с возможностью проведения видеосъемки.Задержанного передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.В соответствии с указом главы Крыма от 9 сентября 2022 года, на территории республики действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами. Исключения составляют БПЛА, используемые федеральными органами власти, их территориальными органами Республики Крым, а также подведомственными им предприятиями, учреждениями и организациями. Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан он составляет от 1 тысяч до 30 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, ялта, крым
В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта
В Ялте росгвардейцы задержали мужчину за запуск квадрокоптера возле охраняемого объекта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, запустившего квадрокоптер вблизи охраняемого объекта в Большой Ялте. Об этом сообщает региональный главк ведомства.
По данным пресс-службы, наряд вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования территории охраняемого объекта обнаружил летевший на небольшой высоте вблизи охраняемого объекта VGI-дрон. Сотрудники ведомства осмотрели прилегающую территорию и обнаружили нарушителя, который возле припаркованного автомобиля управлял квадрокоптером с возможностью проведения видеосъемки.
Задержанного передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
В соответствии с указом главы Крыма от 9 сентября 2022 года, на территории республики действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами. Исключения составляют БПЛА, используемые федеральными органами власти, их территориальными органами Республики Крым, а также подведомственными им предприятиями, учреждениями и организациями. Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан он составляет от 1 тысяч до 30 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.