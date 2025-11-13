https://crimea.ria.ru/20251113/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-za-zapusk-drona-vblizi-okhranyaemogo-obekta-1150883500.html

В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта

В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, запустившего квадрокоптер вблизи охраняемого объекта в Большой Ялте. Об этом сообщает региональный главк ведомства.По данным пресс-службы, наряд вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования территории охраняемого объекта обнаружил летевший на небольшой высоте вблизи охраняемого объекта VGI-дрон. Сотрудники ведомства осмотрели прилегающую территорию и обнаружили нарушителя, который возле припаркованного автомобиля управлял квадрокоптером с возможностью проведения видеосъемки.Задержанного передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.В соответствии с указом главы Крыма от 9 сентября 2022 года, на территории республики действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами. Исключения составляют БПЛА, используемые федеральными органами власти, их территориальными органами Республики Крым, а также подведомственными им предприятиями, учреждениями и организациями. Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан он составляет от 1 тысяч до 30 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

