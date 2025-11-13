Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод
В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод
В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод
На западе Крыма, в Саках будут разрабатывать месторождения подземных минеральных вод, а в Белогорском и Красногвардейском районах полуострова – добывать... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T09:53
2025-11-13T09:53
ольга (шевцова) славгородская
минэкологии крыма
саки
крым
новости крыма
бальнеология
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На западе Крыма, в Саках будут разрабатывать месторождения подземных минеральных вод, а в Белогорском и Красногвардейском районах полуострова – добывать известняки, гравий и песок. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма.Кроме того, по словам министра, согласованы изменения в проектную документацию по разработке месторождения известняков в Белогорском районе и месторождения гравийно-песчаных пород в Красногвардейском районе. Недропользователям дан ряд рекомендаций, уточнила она.Министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий ранее сообщил что российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. По его словам, это направление является для Крыма очень перспективным.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в бане, которая работает на термальной скважине в селе Низинное Сакского района Крыма. Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного заводаВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаЗнаменитые источники минеральной воды Крыма
ольга (шевцова) славгородская, минэкологии крыма, саки, крым, новости крыма, бальнеология
В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод

В Крыму будут разрабатывать новые месторождения подземных термальных вод

09:53 13.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода в стакане
Вода в стакане - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На западе Крыма, в Саках будут разрабатывать месторождения подземных минеральных вод, а в Белогорском и Красногвардейском районах полуострова – добывать известняки, гравий и песок. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма.
"Согласовали технический проект разработки месторождения подземных минеральных термальных вод для лечебного питья и бальнеолечения санаторно-курортными учреждениями города Саки", – проинформировала Шевцова в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам министра, согласованы изменения в проектную документацию по разработке месторождения известняков в Белогорском районе и месторождения гравийно-песчаных пород в Красногвардейском районе. Недропользователям дан ряд рекомендаций, уточнила она.
Министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий ранее сообщил что российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. По его словам, это направление является для Крыма очень перспективным.
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в бане, которая работает на термальной скважине в селе Низинное Сакского района Крыма. Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода
В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
Знаменитые источники минеральной воды Крыма
 
