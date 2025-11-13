https://crimea.ria.ru/20251113/v-krymu-budut-razrabatyvat-mestorozhdenie-podzemnykh-termalnykh-vod-1150858920.html
В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На западе Крыма, в Саках будут разрабатывать месторождения подземных минеральных вод, а в Белогорском и Красногвардейском районах полуострова – добывать известняки, гравий и песок. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма.Кроме того, по словам министра, согласованы изменения в проектную документацию по разработке месторождения известняков в Белогорском районе и месторождения гравийно-песчаных пород в Красногвардейском районе. Недропользователям дан ряд рекомендаций, уточнила она.Министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий ранее сообщил что российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. По его словам, это направление является для Крыма очень перспективным.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в бане, которая работает на термальной скважине в селе Низинное Сакского района Крыма. Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного заводаВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаЗнаменитые источники минеральной воды Крыма
