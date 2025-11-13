https://crimea.ria.ru/20251113/v-krym-pytalis-vvezti-pochti-poltonny-opasnoy-govyadiny-1150864719.html

В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Крым пытались провезти более 450 килограммов небезопасной мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Как уточнили в ведомстве, говядину в четвертинах и субпродукты везли из Краснодарского края, автомобиль был досмотрен инспекторами ведомства на трассе в Джанкое.В таком случае продукция признается небезопасной и должна быть изъята из оборота. Согласно предоставленному акту, небезопасные продукты были уничтожены предпринимателем под контролем ветеринарной службы Краснодарского края, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на ярмарках выходного дня в Крыму торговали продуктами без маркировки и ветеринарных документов. По информации руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукцииЦены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давностиСибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой

