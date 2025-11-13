Рейтинг@Mail.ru
В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/v-krym-pytalis-vvezti-pochti-poltonny-opasnoy-govyadiny-1150864719.html
В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины
В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины
В Крым пытались провезти более 450 килограммов небезопасной мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T22:31
2025-11-13T21:53
россельхознадзор
крым
краснодарский край
мясо
безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150864600_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_666874fab598583c0042820f17e85d1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Крым пытались провезти более 450 килограммов небезопасной мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Как уточнили в ведомстве, говядину в четвертинах и субпродукты везли из Краснодарского края, автомобиль был досмотрен инспекторами ведомства на трассе в Джанкое.В таком случае продукция признается небезопасной и должна быть изъята из оборота. Согласно предоставленному акту, небезопасные продукты были уничтожены предпринимателем под контролем ветеринарной службы Краснодарского края, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на ярмарках выходного дня в Крыму торговали продуктами без маркировки и ветеринарных документов. По информации руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукцииЦены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давностиСибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150864600_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_3ac532424dec9b0c50aa232b5a8319a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россельхознадзор, крым, краснодарский край, мясо, безопасность, новости крыма
В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины

Ввоз в Крым более 450 кг небезопасного мяса предотвратили сотрудники Россельхознадзора

22:31 13.11.2025
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораВ Крым везли более 450 кг небезопасной мясной продукции
В Крым везли более 450 кг небезопасной мясной продукции
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Крым пытались провезти более 450 килограммов небезопасной мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Как уточнили в ведомстве, говядину в четвертинах и субпродукты везли из Краснодарского края, автомобиль был досмотрен инспекторами ведомства на трассе в Джанкое.
"В ходе досмотра было обнаружено, что на 12 четвертинах говядины (400 кг) и 69 кг субпродуктов отсутствуют клейма, подтверждающее проведения ветеринарной санитарной экспертизы", - говорится в сообщении.
В таком случае продукция признается небезопасной и должна быть изъята из оборота. Согласно предоставленному акту, небезопасные продукты были уничтожены предпринимателем под контролем ветеринарной службы Краснодарского края, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на ярмарках выходного дня в Крыму торговали продуктами без маркировки и ветеринарных документов. По информации руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
Сибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой
 
РоссельхознадзорКрымКраснодарский крайМясоБезопасностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:20Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников
22:51Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное
22:31В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины
22:13На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки
22:01Зачем США настаивают на изменении резолюции ООН по Украине
21:41В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
21:29В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице
21:11ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
20:58Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию
20:3914 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
20:38Как доброта спасает мир – мнение крымчан
20:27На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров
20:21Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО
20:12Коммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимы
20:06Самолет Су-30 разбился в Карелии – экипаж погиб
19:52Прекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандала
19:31Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО
19:22Воздушная тревога в Севастополе отменена
19:17Крымчанка сдала кровь для пострадавшей в аварии в Таиланде туристки
19:02Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника
Лента новостейМолния