В Херсонской области завершен капремонт участка трассы в Крым
В Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 км. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ... РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 км. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.Как уточнил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, на участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах."В этом году у нас в планах было восстановить около 130 км автомобильных дорог в Херсонской области. Эта задача успешно выполнена", – резюмировал Петушенко.В Крыму более половины дорог приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
марат хуснуллин, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, херсонская область, новости, инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 км. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.
"Подписали с губернатором программу приведения в нормативное состояние автодорог до 2030 года. Если говорить про те работы, которые уже выполнили, то в их числе ремонт более 35 км трассы, связывающей жителей приднепровских районов региона с областным центром – Геническом, а также с Крымом и Запорожской областью", – цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина.
Как уточнил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, на участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах.
"В этом году у нас в планах было восстановить около 130 км автомобильных дорог в Херсонской области. Эта задача успешно выполнена", – резюмировал Петушенко.
В Крыму более половины дорог приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
