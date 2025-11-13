https://crimea.ria.ru/20251113/v-khersonskoy-oblasti-zavershen-kapremont-uchastka-trassy-v-krym-1150859416.html

В Херсонской области завершен капремонт участка трассы в Крым

В Херсонской области завершен капремонт участка трассы в Крым - РИА Новости Крым, 13.11.2025

В Херсонской области завершен капремонт участка трассы в Крым

В Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 км. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T10:16

2025-11-13T10:16

2025-11-13T10:11

марат хуснуллин

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог

херсонская область

новости

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145701423_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fc201a759298f0d761512822647ba05f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 км. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.Как уточнил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, на участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах."В этом году у нас в планах было восстановить около 130 км автомобильных дорог в Херсонской области. Эта задача успешно выполнена", – резюмировал Петушенко.В Крыму более половины дорог приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонтаРекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорогКабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, херсонская область, новости, инфраструктура