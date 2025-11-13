Рейтинг@Mail.ru
Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков
Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков
Землетрясение магнитудой 3.9 произошло на Западе Турции утром в четверг, после чего в регионе последовали еще несколько более слабых толчков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.9 произошло на Западе Турции утром в четверг, после чего в регионе последовали еще несколько более слабых толчков, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчок магнитудой 3.9 был зафиксирован в 4.55 утра по всемирному времени или в 7.55 по московскому. Очаг залегал на глубине 16 километров, в 65 километрах к юго-востоку от города Балыкесира с населением в 238 тысяч человек и в 14 километрах от десятитысячного города Сындыргы.Далее до полудня в регионе фиксировали еще несколько подземных толчков разной магнитуды. Последний из них магнитудой 3.4 произошел в 11.57 по московскому времени, с очагом на глубине 19 километров, в 36 километрах от 160-тысясного города Бююкчекмедже.О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.В Краснодарском крае вечером в понедельник были зарегистрированы два землетрясения магнитудой 3.2 и 3.3. Подземные толчки фиксировали в 50 километрах от Сочи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строитьЗемлетрясения на Кубани – есть ли риски для КрымаКак землетрясения влияют на рыбу
Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков

В Турции произошла серия подземных толчков магнитудой до 3.9

12:29 13.11.2025 (обновлено: 12:30 13.11.2025)
 
Землетрясение
Землетрясение
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.9 произошло на Западе Турции утром в четверг, после чего в регионе последовали еще несколько более слабых толчков, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, толчок магнитудой 3.9 был зафиксирован в 4.55 утра по всемирному времени или в 7.55 по московскому. Очаг залегал на глубине 16 километров, в 65 километрах к юго-востоку от города Балыкесира с населением в 238 тысяч человек и в 14 километрах от десятитысячного города Сындыргы.
Далее до полудня в регионе фиксировали еще несколько подземных толчков разной магнитуды. Последний из них магнитудой 3.4 произошел в 11.57 по московскому времени, с очагом на глубине 19 километров, в 36 километрах от 160-тысясного города Бююкчекмедже.
О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.
В Краснодарском крае вечером в понедельник были зарегистрированы два землетрясения магнитудой 3.2 и 3.3. Подземные толчки фиксировали в 50 километрах от Сочи.
