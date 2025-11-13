https://crimea.ria.ru/20251113/ssha-protiv-britanii-kto-stoit-za-korruptsionnym-skandalom-na-ukraine-1150863554.html

США против Британии: кто стоит за коррупционным скандалом на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Громкий коррупционный скандал вокруг украинского "Энергоатома" является проявлением борьбы США и Британии за то, под чьим контролем будет формироваться новый режим в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог и журналист Юрий Светов.По его мнению, именно Соединенные Штаты стоят за коррупционным скандалом в "Энергоатоме" и расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)."Данное дело – элемент большой политической игры. Не стоит забывать, что Зеленский подписал два соглашения: с Великобританией о столетнем партнерстве, в котором неведомо что обещано отдать англичанам, и с США о контроле над полезными ископаемыми Украины. Это тоже соперничество: как это делить и кому что достанется", - добавил Светов.Коррупция в "Энергоатоме": дело Миндича10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в компании-операторе атомных электростанций "Энергоатом".В ходе операции прошли обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Украины Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко.Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также проходят представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов. Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Последняя написала заявление об увольнении, Галущенко отстранен от должности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный скандал на Украине: кто его устроил и с какой цельюТрамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ

