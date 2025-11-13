https://crimea.ria.ru/20251113/ssha-protiv-britanii-kto-stoit-za-korruptsionnym-skandalom-na-ukraine-1150863554.html
США против Британии: кто стоит за коррупционным скандалом на Украине
США против Британии: кто стоит за коррупционным скандалом на Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2025
США против Британии: кто стоит за коррупционным скандалом на Украине
Громкий коррупционный скандал вокруг украинского "Энергоатома" является проявлением борьбы США и Британии за то, под чьим контролем будет формироваться новый... РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Громкий коррупционный скандал вокруг украинского "Энергоатома" является проявлением борьбы США и Британии за то, под чьим контролем будет формироваться новый режим в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог и журналист Юрий Светов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Громкий коррупционный скандал вокруг украинского "Энергоатома" является проявлением борьбы США и Британии за то, под чьим контролем будет формироваться новый режим в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог и журналист Юрий Светов.
"Нельзя исключать того, что идет борьба за то, под чьим контролем будет формироваться новая власть на Украине – американцев или англичан. Зеленский – продукт англичан, его ведут британские спецслужбы. А (президент США Дональд) Трамп, напомню, чуть не получил импичмент в свой первый президентский срок из-за Зеленского в рамках дела Хантера Байдена. Трамп таких штук не забывает", – сказал эксперт.
По его мнению, именно Соединенные Штаты стоят за коррупционным скандалом в "Энергоатоме" и расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"Данное дело – элемент большой политической игры. Не стоит забывать, что Зеленский подписал два соглашения: с Великобританией о столетнем партнерстве, в котором неведомо что обещано отдать англичанам, и с США о контроле над полезными ископаемыми Украины. Это тоже соперничество: как это делить и кому что достанется", - добавил Светов.
Коррупция в "Энергоатоме": дело Миндича
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас"
в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в компании-операторе атомных электростанций "Энергоатом".
В ходе операции прошли обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Украины Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
Бюро опубликовало
сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко.
Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также проходят представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов
. Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.
Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.
На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Последняя написала заявление об увольнении
, Галущенко отстранен от должности.
