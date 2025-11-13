Рейтинг@Mail.ru
Самолет Су-30 упал в Карелии - экипаж погиб - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Самолет Су-30 упал в Карелии - экипаж погиб
Самолет Су-30 упал в Карелии - экипаж погиб - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Самолет Су-30 упал в Карелии - экипаж погиб
Самолет Су-30 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Самолет Су-30 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны РФ.
Самолет Су-30 упал в Карелии - экипаж погиб

Самолет Су-30 упал в Карелии, экипаж погиб - Минобороны

20:06 13.11.2025 (обновлено: 20:13 13.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Самолет Су-30 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 19.00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб", - говорится в сообщении.
