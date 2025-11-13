https://crimea.ria.ru/20251113/samolet-su-30-upal-v-karelii---ekipazh-pogib-1150890925.html
Самолет Су-30 упал в Карелии - экипаж погиб
2025-11-13T20:06
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Самолет Су-30 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны РФ.
Новости
20:06 13.11.2025 (обновлено: 20:13 13.11.2025)