https://crimea.ria.ru/20251113/pokholodanie-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-krymu-v-chetverg-1150844627.html
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг
В четверг высотный циклон, который завис над полуостровом, принесет в Крым неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-13T00:01
2025-11-13T00:01
2025-11-12T16:36
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142027985_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_efa25c11e8f2b2537359bb3c6e7c11b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В четверг высотный циклон, который завис над полуостровом, принесет в Крым неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +10...12.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем будет дождливо. Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142027985_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_410025d41afa7052823a05c1a1f75286.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, новости
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг
В Крыму в четверг ожидаются дожди и похолодание
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В четверг высотный циклон, который завис над полуостровом, принесет в Крым неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"До конца рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода. В четверг, 13 ноября, небольшой дождь, днем в южных районах сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, в горах 0…+3; днем +10…13, в горах +4…6", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +10...12.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем будет дождливо. Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.