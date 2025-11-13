https://crimea.ria.ru/20251113/pokholodanie-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-krymu-v-chetverg-1150844627.html

Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг

В четверг высотный циклон, который завис над полуостровом, принесет в Крым неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В четверг высотный циклон, который завис над полуостровом, принесет в Крым неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +10...12.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем будет дождливо. Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.

