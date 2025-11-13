Рейтинг@Mail.ru
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг
В четверг высотный циклон, который завис над полуостровом, принесет в Крым неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В четверг высотный циклон, который завис над полуостровом, принесет в Крым неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +10...12.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем будет дождливо. Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.
Новости
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг

В Крыму в четверг ожидаются дожди и похолодание

00:01 13.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В четверг высотный циклон, который завис над полуостровом, принесет в Крым неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"До конца рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода. В четверг, 13 ноября, небольшой дождь, днем в южных районах сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, в горах 0…+3; днем +10…13, в горах +4…6", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +10...12.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем будет дождливо. Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.
