Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассе

Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассе

2025-11-13T09:16

2025-11-13T09:16

2025-11-13T09:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус полностью сгорел после столкновения с грузовиком на федеральной трассе "Амур", есть пострадавшие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУСК РФ по Амурской области и Информационном центре СК России.По информации следователей, авария произошла накануне вечером на 1334 километре автодороги федерального значения "Амур" – столкнулись пригородный автобус, перевозивший 14 пассажиров, и грузовой автомобиль.Уточняется, что ребенок получил ушиб мягких тканей носа, также у одной женщины переломом голеностопного сустава, ей понадобилась госпитализация.Предварительной причиной столкновения машин называют несоблюдение водителем автобуса безопасной дистанции.По факту ДТП следственным отделом по городу Шимановску СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Расследование обстоятельств аварии взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенокСбил и уехал: в Крыму поймали скрывшегося с места смертельного ДТПРебенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе

