Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассе
Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассе - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассе
Пассажирский автобус полностью сгорел после столкновения с грузовиком на федеральной трассе "Амур", есть пострадавшие, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T09:16
2025-11-13T09:16
2025-11-13T09:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус полностью сгорел после столкновения с грузовиком на федеральной трассе "Амур", есть пострадавшие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУСК РФ по Амурской области и Информационном центре СК России.По информации следователей, авария произошла накануне вечером на 1334 километре автодороги федерального значения "Амур" – столкнулись пригородный автобус, перевозивший 14 пассажиров, и грузовой автомобиль.Уточняется, что ребенок получил ушиб мягких тканей носа, также у одной женщины переломом голеностопного сустава, ей понадобилась госпитализация.Предварительной причиной столкновения машин называют несоблюдение водителем автобуса безопасной дистанции.По факту ДТП следственным отделом по городу Шимановску СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Расследование обстоятельств аварии взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
09:16 13.11.2025 (обновлено: 09:19 13.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус полностью сгорел после столкновения с грузовиком на федеральной трассе "Амур", есть пострадавшие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУСК РФ по Амурской области и Информационном центре СК России.
По информации следователей, авария произошла накануне вечером на 1334 километре автодороги федерального значения "Амур" – столкнулись пригородный автобус, перевозивший 14 пассажиров, и грузовой автомобиль.
"В результате происшествия произошло возгорание автобуса, который выгорел полностью. Шесть человек получили повреждения. Один из пострадавших несовершеннолетний", – сообщили в СК.
Уточняется, что ребенок получил ушиб мягких тканей носа, также у одной женщины переломом голеностопного сустава, ей понадобилась госпитализация.
Предварительной причиной столкновения машин называют несоблюдение водителем автобуса безопасной дистанции.
По факту ДТП следственным отделом по городу Шимановску СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Расследование обстоятельств аварии взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Амурской области... доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – сообщили в информационном центре СК России.
