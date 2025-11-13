Рейтинг@Mail.ru
Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/otvleksya-i-sekhal-na-obochinu---v-krymu-za-smertelnoe-dtp-osudili-shofera-1150866310.html
Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
Крыма водитель грузовика, который на обочине насмерть сбил другого водителя, получил два года принудительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T13:03
2025-11-13T13:03
дтп в крыму и севастополе
приговор
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150865734_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_cd173da2edb67c332de845a921a27114.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма водитель грузовика, который на обочине насмерть сбил другого водителя, получил два года принудительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Авария произошла в июле прошлого года на трассе "Таврида" в дневное время. Как установили в суде, водитель грузовика отвлекся от управления транспортным средством и выехал на правую обочину, где был припаркован автомобиль Renault, а возле него находился водитель. В результате ДТП водитель легковушки скончался.Кроме того, как отметили в ведомстве, в ходе судебного заседания подсудимый лишь частично признал вину.Приговор в законную силу не вступил.Ранее суд в Крыму приговорил к году общественных работ водителя, по вине которого погиб инвалид-колясочник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговорВиновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срокЖителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150865734_56:0:1280:917_1920x0_80_0_0_3e7d65f669db8c1a2f2ffc101a94c815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, приговор, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право
Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера

В Крыму за смертельное ДТП водитель грузовика получил 2 года принудительных работ

13:03 13.11.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Ленинском районе за смертельное ДТП осужден местный житель
В Ленинском районе за смертельное ДТП осужден местный житель
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма водитель грузовика, который на обочине насмерть сбил другого водителя, получил два года принудительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Авария произошла в июле прошлого года на трассе "Таврида" в дневное время. Как установили в суде, водитель грузовика отвлекся от управления транспортным средством и выехал на правую обочину, где был припаркован автомобиль Renault, а возле него находился водитель. В результате ДТП водитель легковушки скончался.
"Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Он лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в ведомстве, в ходе судебного заседания подсудимый лишь частично признал вину.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее суд в Крыму приговорил к году общественных работ водителя, по вине которого погиб инвалид-колясочник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
 
ДТП в Крыму и СевастополеПриговорКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:44Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
14:33Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания
14:21Импорт вина в Россию сократился на треть
14:05Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонок
13:54Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику
13:35ВТБ выяснил, сколько свободных денег россияне хранят на карте
13:16В реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоков
13:12Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным
13:03Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
12:51США против Британии: кто стоит за коррупционным скандалом на Украине
12:39Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича
12:34Морской транспорт Севастополя возобновил работу
12:29Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков
12:15В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
12:14В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка
12:13Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
12:07Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков
11:39Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
11:27Житель крымского села ударил полицейского и получил условный срок
11:11Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
Лента новостейМолния