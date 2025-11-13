https://crimea.ria.ru/20251113/otvleksya-i-sekhal-na-obochinu---v-krymu-za-smertelnoe-dtp-osudili-shofera-1150866310.html
Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
Крыма водитель грузовика, который на обочине насмерть сбил другого водителя, получил два года принудительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T13:03
2025-11-13T13:03
2025-11-13T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма водитель грузовика, который на обочине насмерть сбил другого водителя, получил два года принудительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Авария произошла в июле прошлого года на трассе "Таврида" в дневное время. Как установили в суде, водитель грузовика отвлекся от управления транспортным средством и выехал на правую обочину, где был припаркован автомобиль Renault, а возле него находился водитель. В результате ДТП водитель легковушки скончался.Кроме того, как отметили в ведомстве, в ходе судебного заседания подсудимый лишь частично признал вину.Приговор в законную силу не вступил.Ранее суд в Крыму приговорил к году общественных работ водителя, по вине которого погиб инвалид-колясочник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговорВиновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срокЖителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
