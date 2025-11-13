Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику
Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику
Киевский режим за сутки потерял еще более1300 боевиков, 119 единиц военной автотехники, 19 танков и бронемашин и другие вооружения, в том числе западного... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T13:54
2025-11-13T13:54
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял еще более1300 боевиков, 119 единиц военной автотехники, 19 танков и бронемашин и другие вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 120 боевиков киевского режима, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов материальных средств.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, продолжила уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сорваны три контратаки окруженного врага и попытку прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы. Ликвидированы до 220 неонацистов, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, четыре склада боеприпасов и десять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 190 человек, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, 21 автомобиль, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, продолжили наступление в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики. Отразили десять атак пытающегося выйти из окружения противника. Уничтожили до 510 военных ВСУ, два бронетранспортера западного производства, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.Подразделения "Востока" продолжили наступление, разбили до 220 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.Бойцами группировки "Днепр" уничтожены до 70 солдат ВСУ, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Также военные РФ поразили вражеские объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, уничтожили 19 безэкипажных катеров и три буксира.Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, дальнобойную управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 157 БПЛА самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 284 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 000 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 560 единиц специальной военной автомобильной техники.
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику

Новости СВО – армия России наступает и громит киевских боевиков и технику

13:54 13.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял еще более1300 боевиков, 119 единиц военной автотехники, 19 танков и бронемашин и другие вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 120 боевиков киевского режима, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов материальных средств.
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, продолжила уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сорваны три контратаки окруженного врага и попытку прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы. Ликвидированы до 220 неонацистов, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, четыре склада боеприпасов и десять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 190 человек, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, 21 автомобиль, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, продолжили наступление в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики. Отразили десять атак пытающегося выйти из окружения противника. Уничтожили до 510 военных ВСУ, два бронетранспортера западного производства, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.
Подразделения "Востока" продолжили наступление, разбили до 220 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
Бойцами группировки "Днепр" уничтожены до 70 солдат ВСУ, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Также военные РФ поразили вражеские объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, уничтожили 19 безэкипажных катеров и три буксира.
Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, дальнобойную управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 157 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 284 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 000 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 560 единиц специальной военной автомобильной техники.
Сводка Минобороны РФ на 12 ноября 2025 года
