Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял еще более1300 боевиков, 119 единиц военной автотехники, 19 танков и бронемашин и другие вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 120 боевиков киевского режима, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов материальных средств.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, продолжила уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сорваны три контратаки окруженного врага и попытку прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы. Ликвидированы до 220 неонацистов, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, четыре склада боеприпасов и десять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 190 человек, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, 21 автомобиль, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, продолжили наступление в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики. Отразили десять атак пытающегося выйти из окружения противника. Уничтожили до 510 военных ВСУ, два бронетранспортера западного производства, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.Подразделения "Востока" продолжили наступление, разбили до 220 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.Бойцами группировки "Днепр" уничтожены до 70 солдат ВСУ, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Также военные РФ поразили вражеские объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, уничтожили 19 безэкипажных катеров и три буксира.Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, дальнобойную управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 157 БПЛА самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 284 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 000 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 560 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два поселка освобождены в Харьковской и Днепропетровской областяхЧетыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флотБезэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе – пострадали дома

