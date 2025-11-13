Рейтинг@Mail.ru
Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в четверг силы противовоздушной обороны России отразили третью попытку ВСУ атаковать Крым. Над полуостровом и Черным морем за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.Кроме того, ПВО работала еще над четырьмя регионами. Над Белгородской областью в это же время уничтожили девять дронов, над Воронежской и Ростовской областями – три и один беспилотник был сбит над Курской областью. Всего за три часа над регионами России уничтожили 34 вражеских БПЛА. В Севастополе в четверг в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе почти два часа. В этот период над акваторией Черного моря в значительном удалении от берега сбили четыре вражеских беспилотника. В городе повреждений не зафиксировано, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.В Минобороны уточнили, что с 18:00 до 20:00 над полуостровом и морем уничтожили 14 БПЛА.Днем в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, а также сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем.Кроме того, на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в четверг силы противовоздушной обороны России отразили третью попытку ВСУ атаковать Крым. Над полуостровом и Черным морем за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
"С 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над акваторией Черного моря и четыре – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, ПВО работала еще над четырьмя регионами. Над Белгородской областью в это же время уничтожили девять дронов, над Воронежской и Ростовской областями – три и один беспилотник был сбит над Курской областью. Всего за три часа над регионами России уничтожили 34 вражеских БПЛА.
В Севастополе в четверг в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе почти два часа. В этот период над акваторией Черного моря в значительном удалении от берега сбили четыре вражеских беспилотника. В городе повреждений не зафиксировано, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.
В Минобороны уточнили, что с 18:00 до 20:00 над полуостровом и морем уничтожили 14 БПЛА.
Днем в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, а также сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем.
Кроме того, на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.
