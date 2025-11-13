https://crimea.ria.ru/20251113/nad-sevastopolem-rabotaet-pvo--sbity-chetyre-bespilotnika-1150890300.html

Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на Севастополь. Вечером в пятницу над Черным морем уничтожено четыре вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в пятницу в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в городе до сих пор.По информации спасательной службы, в городе нет повреждений гражданских объектов, добавил он.Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

