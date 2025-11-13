Рейтинг@Mail.ru
Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 13.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251113/nad-sevastopolem-rabotaet-pvo--sbity-chetyre-bespilotnika-1150890300.html
Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника
Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника
Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на Севастополь. Вечером в пятницу над Черным морем уничтожено четыре вражеских беспилотника, сообщил... РИА Новости Крым, 13.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на Севастополь. Вечером в пятницу над Черным морем уничтожено четыре вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в пятницу в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в городе до сих пор.По информации спасательной службы, в городе нет повреждений гражданских объектов, добавил он.Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
севастополь
крым
черное море
РИА Новости Крым
севастополь, атаки всу на крым, атаки всу, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым, черное море, срочные новости крыма
Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника

Над Черным морем у Севастополя уничтожено четыре беспилотника – Развожаев

19:02 13.11.2025 (обновлено: 19:08 13.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на Севастополь. Вечером в пятницу над Черным морем уничтожено четыре вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе в пятницу в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в городе до сих пор.
"По предварительной информации, сбиты четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега". - написал губернатор в Telegram.
По информации спасательной службы, в городе нет повреждений гражданских объектов, добавил он.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
СевастопольАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяКрымЧерное мореСрочные новости Крыма
 
