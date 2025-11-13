https://crimea.ria.ru/20251113/krymchanka-sdala-krov-dlya-postradavshey-v-avarii-v-tailande-turistki-1150884643.html

Крымчанка сдала кровь для пострадавшей в аварии в Таиланде туристки

Туристку из Белоруссии, пострадавшую в серьезной аварии в Таиланде, спасли доноры с редкой группой крови. Среди них оказалась и жительница Ялты.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Туристку из Белоруссии, пострадавшую в серьезной аварии в Таиланде, спасли доноры с редкой группой крови. Среди них оказалась и жительница Ялты.6 ноября в Таиланде в провинции Канчанабури экскурсионный микроавтобус с туристами из России и Белоруссии перевернулся и упал с возвышенности. Два человека попали в реанимацию. Среди тяжелораненых оказалась 28-летняя гражданка Беларуси Анастасия Ясюкевич. У нее диагностировали множественные переломы ребер, костей лица и позвоночника. Женщина потеряла много крови, ей было необходимо переливание. Об этом в социальных сетях написала волонтер и жительница Таиланда Светлана Шерстобитова. Со ссылкой на врачей она опубликовала информацию, что белоруска находится в критическом состоянии."Врачи сказали, что больной нужны экстренная операция и переливание крови. У Насти – третья отрицательная группа, которая встречается у тайцев слишком редко. Настя очень хочет жить. Ей всего 28, сыну пять лет", - кинула она клич и призвала откликнуться всех, кто находится сейчас в Таиланде, и готов сдать кровь, чтобы спасти человека.Позже Шерстобитова сообщила, что в Патайе микроавтобус собрал четырех человек и повез их в Канчанабури, где живут одни тайцы."Я вообще не знала, найдутся ли люди, которые согласятся проделать путь почти в полтысячи километров, чтобы сдать кровь для совершенно чужой женщины. Это была самая настоящая операция по спасению одной человеческой жизни", - сделала она пост.Одной из доноров оказалась Юлия Максимова. Ранее она жила в Днепропетровске, а в 2014 году переехала в Ялту."В Тайланде я с семьей (муж и ребенок 9 лет) уже проживаем год, но больше как туристы, так как очень много путешествуем по другим странам Азии", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Анастасия дистанционно работает финансовым директором в сети ялтинских магазинов.По словам Юлии, кровь она сдавала первый раз в жизни, но ее супруг, будучи в России, был постоянным донором крови.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

