Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО
2025-11-13T20:21
2025-11-13T20:21
2025-11-13T20:23
олег крючков
фейк
пво
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крым подвергся информационной атаке. Об этом написал в своем ТГ-канале советник главы республики Олег Крючков.Также Крючков призвал доверять только официальным источникам информации и напоминил об ответственности за съемку и публикацию работы систем ПВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:21 13.11.2025 (обновлено: 20:23 13.11.2025)