Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО
Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО
Крым подвергся информационной атаке. Об этом написал в своем ТГ-канале советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T20:21
2025-11-13T20:23
олег крючков
фейк
пво
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крым подвергся информационной атаке. Об этом написал в своем ТГ-канале советник главы республики Олег Крючков.Также Крючков призвал доверять только официальным источникам информации и напоминил об ответственности за съемку и публикацию работы систем ПВО.
крым
олег крючков, фейк, пво, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО

Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО

20:21 13.11.2025 (обновлено: 20:23 13.11.2025)
 
© РоспотребнадзорФейк
Фейк
© Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крым подвергся информационной атаке. Об этом написал в своем ТГ-канале советник главы республики Олег Крючков.
"Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь", - говорится в сообщении.
Также Крючков призвал доверять только официальным источникам информации и напоминил об ответственности за съемку и публикацию работы систем ПВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Олег КрючковФейкПВОКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
