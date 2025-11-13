https://crimea.ria.ru/20251113/krym-mozhet-vklyuchitsya-v-novuyu-programmu-lgotnoy-arendy-zhilya-1150854748.html

Крым может включиться в новую программу льготной аренды жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанам предлагают включиться в новую программу государственного субсидирования арендованного жилья, которая будет доступна сотрудникам стратегически важных для страны предприятий. Соответствующий закон Госдума готовится принять, чтобы запустить пилотный проект в 2026 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Он уточнил, что речь идет о частичной компенсации государством оплаты аренды жилья для граждан некоторых категорий.По его словам, идея возникла с учетом того, что сегодня в России "многие молодые люди очень мобильны, часто меняют и место жительства, и место работы, считая, что лучше тратить свои заработки на другие цели, а не на оплату ипотеки", они не хотят приобретать жилье и готовы жить в наемном при приемлемых условиях оплаты".Такое субсидирование, скорее всего, будет ориентироваться прежде всего на молодых граждан из числа сотрудников предприятий, в активной работе которых государство очень заинтересовано, отметил он."Мы хотим в пилотном варианте в следующем году этот процесс запустить. Поскольку я депутат от Чувашии, то я предложил Чувашию для этих целей. Но поскольку я вырос в Крыму – и там Виктория Билан депутат Госсовета, я знаю, эту программу здорово поддерживает, – я бы и крымчанам тоже предложил включиться", – сказал Аксаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные профессии в России Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете

