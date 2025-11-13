https://crimea.ria.ru/20251113/krym-mozhet-vklyuchitsya-v-novuyu-programmu-lgotnoy-arendy-zhilya-1150854748.html
Крым может включиться в новую программу льготной аренды жилья
Крым может включиться в новую программу льготной аренды жилья - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Крым может включиться в новую программу льготной аренды жилья
Крымчанам предлагают включиться в новую программу государственного субсидирования арендованного жилья, которая будет доступна сотрудникам стратегически важных... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T07:28
2025-11-13T07:28
2025-11-13T07:28
радио "спутник в крыму"
крым
анатолий аксаков
жилье
жилье в крыму
новости крыма
аренда жилья
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141161168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4874a191fab4b4746870858da749bdc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанам предлагают включиться в новую программу государственного субсидирования арендованного жилья, которая будет доступна сотрудникам стратегически важных для страны предприятий. Соответствующий закон Госдума готовится принять, чтобы запустить пилотный проект в 2026 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Он уточнил, что речь идет о частичной компенсации государством оплаты аренды жилья для граждан некоторых категорий.По его словам, идея возникла с учетом того, что сегодня в России "многие молодые люди очень мобильны, часто меняют и место жительства, и место работы, считая, что лучше тратить свои заработки на другие цели, а не на оплату ипотеки", они не хотят приобретать жилье и готовы жить в наемном при приемлемых условиях оплаты".Такое субсидирование, скорее всего, будет ориентироваться прежде всего на молодых граждан из числа сотрудников предприятий, в активной работе которых государство очень заинтересовано, отметил он."Мы хотим в пилотном варианте в следующем году этот процесс запустить. Поскольку я депутат от Чувашии, то я предложил Чувашию для этих целей. Но поскольку я вырос в Крыму – и там Виктория Билан депутат Госсовета, я знаю, эту программу здорово поддерживает, – я бы и крымчанам тоже предложил включиться", – сказал Аксаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные профессии в России Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141161168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c8390375f6f324427649907fd397ca2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, анатолий аксаков, жилье, жилье в крыму, новости крыма, аренда жилья, государственная дума рф
Крым может включиться в новую программу льготной аренды жилья
Крым может включиться в новую программу льготной аренды жилья в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым.
Крымчанам предлагают включиться в новую программу государственного субсидирования арендованного жилья, которая будет доступна сотрудникам стратегически важных для страны предприятий. Соответствующий закон Госдума готовится принять, чтобы запустить пилотный проект в 2026 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"У нас есть еще одно предложение по наемному жилью, получаемому по льготным условиям. Это определенное субсидирование для того, чтобы было относительно выгодно арендовать жилье", – сказал Аксаков.
Он уточнил, что речь идет о частичной компенсации государством оплаты аренды жилья для граждан некоторых категорий.
По его словам, идея возникла с учетом того, что сегодня в России "многие молодые люди очень мобильны, часто меняют и место жительства, и место работы, считая, что лучше тратить свои заработки на другие цели, а не на оплату ипотеки", они не хотят приобретать жилье и готовы жить в наемном при приемлемых условиях оплаты".
"И учитывая настроения молодых людей, с моей точки зрения, вот эту арендную программу нужно продвигать. Это будет и строительство стимулировать, и у людей будет возможность получать жилье", – сказал Аксаков.
Такое субсидирование, скорее всего, будет ориентироваться прежде всего на молодых граждан из числа сотрудников предприятий, в активной работе которых государство очень заинтересовано, отметил он.
"Мы хотим в пилотном варианте в следующем году этот процесс запустить. Поскольку я депутат от Чувашии, то я предложил Чувашию для этих целей. Но поскольку я вырос в Крыму – и там Виктория Билан депутат Госсовета, я знаю, эту программу здорово поддерживает, – я бы и крымчанам тоже предложил включиться", – сказал Аксаков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: