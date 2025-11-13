Рейтинг@Mail.ru
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Ялте 26 апреля следующего года, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Ялте 26 апреля следующего года, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, с инициативой установки монумента выступает Ялтинская общественная организация инвалидов "Память Чернобыля". Памятник появится в сквере на улице Московской, перед школой-лицеем №9 к 40-летию трагедии. А в самой школе планируется открытие музея о ликвидации аварии.На месте установки монумента уже идут работы по обустройству опалубки под гранитный постамент. На нем расположится скульптурная композиция из архбетона и металла. Концепцию разработал заслуженный архитектор Крыма Валерий Савлаев совместно со специалистами департамента архитектуры и градостроительства.
чаэс, чернобыль, авария на чернобыльской атомной станции, память, ялта, янина павленко, новости крыма
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС откроют в Ялте в апреле 2026 года

17:17 13.11.2025 (обновлено: 17:37 13.11.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПамятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС откроют в Ялте
Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС откроют в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Ялте 26 апреля следующего года, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, с инициативой установки монумента выступает Ялтинская общественная организация инвалидов "Память Чернобыля". Памятник появится в сквере на улице Московской, перед школой-лицеем №9 к 40-летию трагедии. А в самой школе планируется открытие музея о ликвидации аварии.
"Торжественно открыть памятник планируем 26 апреля будущего года – в годовщину аварии на ЧАЭС", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
На месте установки монумента уже идут работы по обустройству опалубки под гранитный постамент. На нем расположится скульптурная композиция из архбетона и металла. Концепцию разработал заслуженный архитектор Крыма Валерий Савлаев совместно со специалистами департамента архитектуры и градостроительства.
