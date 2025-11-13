https://crimea.ria.ru/20251113/kogda-v-yalte-otkroyut-pamyatnik-likvidatoram-avarii-na-chernobylskoy-aes-1150884344.html
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Ялте 26 апреля следующего года, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T17:17
2025-11-13T17:17
2025-11-13T17:37
чаэс
чернобыль
авария на чернобыльской атомной станции
память
ялта
янина павленко
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150884228_0:130:420:366_1920x0_80_0_0_fb19316cfaab042b47921ede40ff75b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Ялте 26 апреля следующего года, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, с инициативой установки монумента выступает Ялтинская общественная организация инвалидов "Память Чернобыля". Памятник появится в сквере на улице Московской, перед школой-лицеем №9 к 40-летию трагедии. А в самой школе планируется открытие музея о ликвидации аварии.На месте установки монумента уже идут работы по обустройству опалубки под гранитный постамент. На нем расположится скульптурная композиция из архбетона и металла. Концепцию разработал заслуженный архитектор Крыма Валерий Савлаев совместно со специалистами департамента архитектуры и градостроительства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" при участии Кириенко открыли бюст героя СВО Назара Енина В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской весне Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
чернобыль
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150884228_0:90:420:405_1920x0_80_0_0_bd5c66b38500325f94d3017c9dfa7668.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чаэс, чернобыль, авария на чернобыльской атомной станции, память, ялта, янина павленко, новости крыма
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС откроют в Ялте в апреле 2026 года
17:17 13.11.2025 (обновлено: 17:37 13.11.2025)