Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Ялте 26 апреля следующего года, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 13.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Ялте 26 апреля следующего года, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, с инициативой установки монумента выступает Ялтинская общественная организация инвалидов "Память Чернобыля". Памятник появится в сквере на улице Московской, перед школой-лицеем №9 к 40-летию трагедии. А в самой школе планируется открытие музея о ликвидации аварии.На месте установки монумента уже идут работы по обустройству опалубки под гранитный постамент. На нем расположится скульптурная композиция из архбетона и металла. Концепцию разработал заслуженный архитектор Крыма Валерий Савлаев совместно со специалистами департамента архитектуры и градостроительства.

