Как доброта спасает мир – мнение крымчан
Как доброта спасает мир – мнение крымчан - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Как доброта спасает мир – мнение крымчан
13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Уступать место в автобусе, помогать родным и близким, подкармливать бездомных животных – эти и другие маленькие, но важные мелочи, способны сделать нашу жизнь лучше. 13 ноября во всем мире отмечают День доброты. Корреспонденты РИА Новости Крым поговорили с крымчанами и узнали, как они творят доброту вокруг себя. И масштабы у каждого свои. Крымчане помогают пожилым людям, участвуют в благотворительности, а кто-то активно помогает фронту и считает это самым добрым для себя делом. Подробнее – в нашем видео.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как доброта спасает мир – мнение крымчан
