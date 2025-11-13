Рейтинг@Mail.ru
Как доброта спасает мир – мнение крымчан - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/kak-dobrota-spasaet-mir--mnenie-krymchan-1150890825.html
Как доброта спасает мир – мнение крымчан
Как доброта спасает мир – мнение крымчан - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Как доброта спасает мир – мнение крымчан
Уступать место в автобусе, помогать родным и близким, подкармливать бездомных животных – эти и другие маленькие, но важные мелочи, способны сделать нашу жизнь... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T20:38
2025-11-13T20:38
видео
опрос
крым
мнения
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150891403_0:0:1302:733_1920x0_80_0_0_1cdc2a6378ca70982945cfd14b8af625.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Уступать место в автобусе, помогать родным и близким, подкармливать бездомных животных – эти и другие маленькие, но важные мелочи, способны сделать нашу жизнь лучше. 13 ноября во всем мире отмечают День доброты. Корреспонденты РИА Новости Крым поговорили с крымчанами и узнали, как они творят доброту вокруг себя. И масштабы у каждого свои. Крымчане помогают пожилым людям, участвуют в благотворительности, а кто-то активно помогает фронту и считает это самым добрым для себя делом. Подробнее – в нашем видео.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150891403_60:0:1165:829_1920x0_80_0_0_31e61a7df93720ab40306c6e79065ec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, опрос, крым, мнения, общество, видео
Как доброта спасает мир – мнение крымчан

Жители Крыма во Всемирный день доброты поделились историями о хороших поступках - видео

20:38 13.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Уступать место в автобусе, помогать родным и близким, подкармливать бездомных животных – эти и другие маленькие, но важные мелочи, способны сделать нашу жизнь лучше. 13 ноября во всем мире отмечают День доброты.
Корреспонденты РИА Новости Крым поговорили с крымчанами и узнали, как они творят доброту вокруг себя. И масштабы у каждого свои. Крымчане помогают пожилым людям, участвуют в благотворительности, а кто-то активно помогает фронту и считает это самым добрым для себя делом. Подробнее – в нашем видео.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВидеоОпросКрымМненияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:41В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
21:29В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице
21:11ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
20:58Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию
20:3914 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
20:38Как доброта спасает мир – мнение крымчан
20:27На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров
20:21Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО
20:12Коммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимы
20:06Самолет Су-30 разбился в Карелии – экипаж погиб
19:52Прекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандала
19:31Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО
19:22Воздушная тревога в Севастополе отменена
19:17Крымчанка сдала кровь для пострадавшей в аварии в Таиланде туристки
19:02Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника
18:59"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФ
18:42В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
18:31ВТБ: экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста
18:13В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
18:0512 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния