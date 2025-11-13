Рейтинг@Mail.ru
Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20251113/kak-budet-vyglyadet-kukolnyy-teatr-v-simferopole---foto-1150888308.html
Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО
Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО
К концу 2026 года в крымской столице планируют открыть детский центр театрального искусства. Строительство здания затянулось из-за проблем с подрядчиками,... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T19:31
2025-11-13T18:46
фотоленты
театр
строительство
крым
симферополь
новости крыма
минкульт крыма
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150886775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7409880f28e60aebb46711ff20f55f08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. К концу 2026 года в крымской столице планируют открыть детский центр театрального искусства. Строительство здания затянулось из-за проблем с подрядчиками, однако уже сейчас строительная готовность объекта достигла 73%.Как сообщали в минстрое республики, проект не менялся с момента его изготовления в 2017 году. Пятно застройки небольшое – 58 на 26 метров, однако театр вырос вверх на шесть этажей, пять из которых видимые, один – подземный, где предусмотрен паркинг.По фасаду здания расставят фигуры атлантов, муз, кариатид и других мифологических героев. Внутри все утроят технологично: лифты, в том числе грузовые, сцены с поворотными механизмами и световыми штангами, самая современна акустика. Зрительных зала будет два – на 100 мест на первом этаже, и на 300 – на втором.На первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше – два буфета: на 40 мест для зрителей и чуть меньший - для персонала. Также на верхних этажах устроят административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек. Кроме того, здесь предусмотрены площади, на которых организуют студии детского развития и творчества. Другие детали и проектная документация – в фотоленте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса АзароваВ парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколФотофакт. Что осталось от театра кукол в Симферополе
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150886775_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_87e1b283062319cc0ee2addbf358261e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, строительство, крым, симферополь, новости крыма, минкульт крыма, фото, фото
Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО

Как будет выглядеть детский центр театрального искусства в Симферополе - ФОТО

19:31 13.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. К концу 2026 года в крымской столице планируют открыть детский центр театрального искусства. Строительство здания затянулось из-за проблем с подрядчиками, однако уже сейчас строительная готовность объекта достигла 73%.
Как сообщали в минстрое республики, проект не менялся с момента его изготовления в 2017 году. Пятно застройки небольшое – 58 на 26 метров, однако театр вырос вверх на шесть этажей, пять из которых видимые, один – подземный, где предусмотрен паркинг.
По фасаду здания расставят фигуры атлантов, муз, кариатид и других мифологических героев. Внутри все утроят технологично: лифты, в том числе грузовые, сцены с поворотными механизмами и световыми штангами, самая современна акустика. Зрительных зала будет два – на 100 мест на первом этаже, и на 300 – на втором.
На первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше – два буфета: на 40 мест для зрителей и чуть меньший - для персонала. Также на верхних этажах устроят административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек. Кроме того, здесь предусмотрены площади, на которых организуют студии детского развития и творчества. Другие детали и проектная документация – в фотоленте РИА Новости Крым.
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
1 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
2 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
3 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
4 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
5 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова
В парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра кукол
Фотофакт. Что осталось от театра кукол в Симферополе
 
ФотолентыТеатрСтроительствоКрымСимферопольНовости КрымаМинкульт КрымаФото
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:12Коммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимы
20:06Самолет Су-30 упал в Карелии - экипаж погиб
19:52Прекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандала
19:31Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО
19:22Воздушная тревога в Севастополе отменена
19:17Крымчанка сдала кровь для пострадавшей в аварии в Таиланде туристки
19:02Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника
18:59"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФ
18:42В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
18:31ВТБ: экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста
18:13В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
18:0512 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
18:01Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк
17:54Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела
17:43Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки
17:32Рост площадей виноградников в России - один из самых высоких
17:26В Севастополе воздушная тревога
17:23ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года
17:17Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
16:50Рейд в Севастополе закрыт
Лента новостейМолния