Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО
Как будет выглядеть детский центр театрального искусства в Симферополе - ФОТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. К концу 2026 года в крымской столице планируют открыть детский центр театрального искусства. Строительство здания затянулось из-за проблем с подрядчиками, однако уже сейчас строительная готовность объекта достигла 73%.
Как сообщали в минстрое республики, проект не менялся с момента его изготовления в 2017 году. Пятно застройки небольшое – 58 на 26 метров, однако театр вырос вверх на шесть этажей, пять из которых видимые, один – подземный, где предусмотрен паркинг.
По фасаду здания расставят фигуры атлантов, муз, кариатид и других мифологических героев. Внутри все утроят технологично: лифты, в том числе грузовые, сцены с поворотными механизмами и световыми штангами, самая современна акустика. Зрительных зала будет два – на 100 мест на первом этаже, и на 300 – на втором.
На первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше – два буфета: на 40 мест для зрителей и чуть меньший - для персонала. Также на верхних этажах устроят административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек. Кроме того, здесь предусмотрены площади, на которых организуют студии детского развития и творчества. Другие детали и проектная документация – в фотоленте РИА Новости Крым.
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
1 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
2 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
3 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
4 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаКак будет выглядеть театр кукол в Симферополе
5 из 5
Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
© Минстрой Крыма
Читайте также на РИА Новости Крым: