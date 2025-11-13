https://crimea.ria.ru/20251113/kak-budet-vyglyadet-kukolnyy-teatr-v-simferopole---foto-1150888308.html

Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО

Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО

К концу 2026 года в крымской столице планируют открыть детский центр театрального искусства. Строительство здания затянулось из-за проблем с подрядчиками,... РИА Новости Крым, 13.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. К концу 2026 года в крымской столице планируют открыть детский центр театрального искусства. Строительство здания затянулось из-за проблем с подрядчиками, однако уже сейчас строительная готовность объекта достигла 73%.Как сообщали в минстрое республики, проект не менялся с момента его изготовления в 2017 году. Пятно застройки небольшое – 58 на 26 метров, однако театр вырос вверх на шесть этажей, пять из которых видимые, один – подземный, где предусмотрен паркинг.По фасаду здания расставят фигуры атлантов, муз, кариатид и других мифологических героев. Внутри все утроят технологично: лифты, в том числе грузовые, сцены с поворотными механизмами и световыми штангами, самая современна акустика. Зрительных зала будет два – на 100 мест на первом этаже, и на 300 – на втором.На первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше – два буфета: на 40 мест для зрителей и чуть меньший - для персонала. Также на верхних этажах устроят административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек. Кроме того, здесь предусмотрены площади, на которых организуют студии детского развития и творчества. Другие детали и проектная документация – в фотоленте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса АзароваВ парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколФотофакт. Что осталось от театра кукол в Симферополе

