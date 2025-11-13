https://crimea.ria.ru/20251113/chetyre-bezekipazhnykh-katera-vsu-unichtozhil-chernomorskiy-flot-1150864259.html
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
В Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T12:13
2025-11-13T12:13
2025-11-13T12:26
чф рф (черноморский флот российской федерации)
черное море
безэкипажные катера
вооруженные силы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_b8114e879501172172ca281da67cd00c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в четверг на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251113/24-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1150857776.html
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_296:0:1661:1024_1920x0_80_0_0_793d7c7d68e281b29d63a62921a8e346.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, новости сво
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
12:13 13.11.2025 (обновлено: 12:26 13.11.2025)