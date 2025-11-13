Рейтинг@Mail.ru
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
В Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T12:13
2025-11-13T12:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в четверг на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот

Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ

12:13 13.11.2025 (обновлено: 12:26 13.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", – говорится в сводке российского военного ведомства.

Ранее в четверг на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
 
