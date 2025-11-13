https://crimea.ria.ru/20251113/chast-simferopolya-obestochena-1150879686.html
Часть Симферополя обесточена
Жители около 30 улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения в четверг в связи с аварией на сетях. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T15:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Жители около 30 улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения в четверг в связи с аварией на сетях. Об этом сообщает "Крымэнерго".Света нет на проспекте Победы, улицах Бородина, Буденного, Виноградная, Грибоедова, Дачная, Зуйская, Карьерная, Киевская, Кечкеметская, Левкина, Луговая, Малореченская, Острякова, Партизанская, Пригородная, Рубцова, Селиванова, Скалистая, Смирнова, Федотова.Также в результате аварии на линии обесточены абоненты переулков Ветеринарный, Зуйский, Ливенский, Песчаный, проезд Скалистый и прилегающие к ним улицы и переулки. Кроме того, энергоснабжение не подается на СОТ "Дружба" и СПК "Дружба".Накануне днем три населенный пункта Джанкойского района были обесточены из-за аварии на линии электропередачи.
15:33 13.11.2025 (обновлено: 15:34 13.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Жители около 30 улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения в четверг в связи с аварией на сетях. Об этом сообщает "Крымэнерго".
Света нет на проспекте Победы, улицах Бородина, Буденного, Виноградная, Грибоедова, Дачная, Зуйская, Карьерная, Киевская, Кечкеметская, Левкина, Луговая, Малореченская, Острякова, Партизанская, Пригородная, Рубцова, Селиванова, Скалистая, Смирнова, Федотова.
Также в результате аварии на линии обесточены абоненты переулков Ветеринарный, Зуйский, Ливенский, Песчаный, проезд Скалистый и прилегающие к ним улицы и переулки. Кроме того, энергоснабжение не подается на СОТ "Дружба" и СПК "Дружба".
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".
Накануне днем три населенный пункта Джанкойского района
были обесточены из-за аварии на линии электропередачи.
