14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и акваторией Черного моря российские военные за два часа уничтожили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом и акваторией Черного моря российские военные за два часа уничтожили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Севастополе в четверг в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе почти два часа. В этот период над акваторией Черного моря в значительном удалении от берега сбили четыре вражеских беспилотника. В городе повреждений не зафиксировано, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.Днем в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, а также сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем.Кроме того, на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома24 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремНад Крымом ПВО сбила четыре беспилотника
14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем за два часа сбили 14 украинских беспилотников - Минобороны

20:39 13.11.2025 (обновлено: 20:52 13.11.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом и акваторией Черного моря российские военные за два часа уничтожили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 18.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
В Севастополе в четверг в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе почти два часа. В этот период над акваторией Черного моря в значительном удалении от берега сбили четыре вражеских беспилотника. В городе повреждений не зафиксировано, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.
Днем в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, а также сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем.
Кроме того, на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника
 
Крым, Атаки ВСУ на Крым, Атаки ВСУ, Черное море, Безопасность Республики Крым и Севастополя, ПВО, Министерство обороны РФ, Новости СВО, Новости Крыма
 
