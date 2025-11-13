https://crimea.ria.ru/20251113/14-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-i-chernym-morem-1150891726.html

14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 13.11.2025

14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и акваторией Черного моря российские военные за два часа уничтожили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2025-11-13T20:39

2025-11-13T20:39

2025-11-13T20:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом и акваторией Черного моря российские военные за два часа уничтожили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Севастополе в четверг в 17:25 была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе почти два часа. В этот период над акваторией Черного моря в значительном удалении от берега сбили четыре вражеских беспилотника. В городе повреждений не зафиксировано, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.Днем в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, а также сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем.Кроме того, на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома24 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремНад Крымом ПВО сбила четыре беспилотника

2025

