12 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
12 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 13.11.2025
12 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
2025-11-13T18:05
2025-11-13T18:05
2025-11-13T18:16
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.В ночь на среду российские средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны.От обломков сбитых БПЛА произошло возгорание на территории промзоны Буденновска в Ставропольском крае.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
12 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем - Минобороны
18:05 13.11.2025 (обновлено: 18:16 13.11.2025)