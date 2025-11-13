Рейтинг@Mail.ru
12 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
12 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
12 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
12 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
2025-11-13T18:05
2025-11-13T18:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.В ночь на среду российские средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны.От обломков сбитых БПЛА произошло возгорание на территории промзоны Буденновска в Ставропольском крае.
18:05 13.11.2025 (обновлено: 18:16 13.11.2025)
 
Работа ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"13 ноября с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два – над территорией Курской области, один – над территорией Республики Крым и 11 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В ночь на среду российские средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны.
От обломков сбитых БПЛА произошло возгорание на территории промзоны Буденновска в Ставропольском крае.
