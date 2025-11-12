Рейтинг@Mail.ru
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251112/vtb-zapustit-ii-pomoschnika-dlya-sotrudnikov-otdeleniy-banka-1150851370.html
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка - РИА Новости Крым, 12.11.2025
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
ВТБ запустит помощника с генеративным ИИ в чат-боте для более чем 12 тысяч сотрудников своих отделений по России, что позволит быстрее обслуживать клиентов,... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T17:57
2025-11-12T17:57
втб
новости
банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150851186_0:103:3032:1809_1920x0_80_0_0_5af665c81c838010a3fd050929df5b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. ВТБ запустит помощника с генеративным ИИ в чат-боте для более чем 12 тысяч сотрудников своих отделений по России, что позволит быстрее обслуживать клиентов, сообщает банк.ИИ-помощник будет использовать технологии поиска по источнику (Retrieval-Augmented Generation) и большие языковые модели (Large Language Models) для подготовки быстрого и точного ответа на основе информации из базы знаний.Более 90% ответов обрабатываются ИИ-помощником без подключения консультантов-методологов, которые высвободятся для помощи сотрудникам отделений в нестандартных ситуациях.В дальнейшем проект предполагается развивать в направлении гиперперсонализации клиентского сервиса. Чат-бот будет учитывать данные о продуктах и профиле клиента, что позволит формировать более точные ответы и повысить уровень клиентского сервиса.Новый чат-бот для менеджеров более чем 1,8 тысячи отделений банка стал частью семейства цифровых помощников на базе LLM — ВТБ "Сфера", где уже действуют отечественные разработки для помощи сотрудникам техподдержки для клиентов, ИТ-специалистам и работникам других направлений в банке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150851186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceca33bda4805338358c37d92691f9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости, банк

ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка

17:57 12.11.2025
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе ВТБ банка в Москве.
Сотрудник в офисе ВТБ банка в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. ВТБ запустит помощника с генеративным ИИ в чат-боте для более чем 12 тысяч сотрудников своих отделений по России, что позволит быстрее обслуживать клиентов, сообщает банк.
ИИ-помощник будет использовать технологии поиска по источнику (Retrieval-Augmented Generation) и большие языковые модели (Large Language Models) для подготовки быстрого и точного ответа на основе информации из базы знаний.
"Кроме того, умный чат-бот понимает смысл запроса и находит нужный ответ даже при неточной формулировке. Менеджеру в отделении не нужно держать в голове все условия и детали по продуктам банка — чат-бот найдет нужный ответ и выведет его со ссылками на источник", - добавили в ВТБ.
Более 90% ответов обрабатываются ИИ-помощником без подключения консультантов-методологов, которые высвободятся для помощи сотрудникам отделений в нестандартных ситуациях.
В дальнейшем проект предполагается развивать в направлении гиперперсонализации клиентского сервиса. Чат-бот будет учитывать данные о продуктах и профиле клиента, что позволит формировать более точные ответы и повысить уровень клиентского сервиса.
Новый чат-бот для менеджеров более чем 1,8 тысячи отделений банка стал частью семейства цифровых помощников на базе LLM — ВТБ "Сфера", где уже действуют отечественные разработки для помощи сотрудникам техподдержки для клиентов, ИТ-специалистам и работникам других направлений в банке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБНовостиБанк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43В Крыму уволили замглавы администрации Джанкойского района
18:25Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
17:57ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
17:46Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку
17:33Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
17:23РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин
17:19Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе
17:12Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
16:41Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
16:35В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки
16:16Крымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиард
16:09Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль
15:56В день рождения Сбер поделился полезными советами по управлению финансами
15:43Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое
15:28Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
15:16В Феодосии громко
15:06Что поразило наставников программы "Герои Крыма"
14:58Путин: Россия и Казахстан – ближайшие партнеры и союзники
14:41Уберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны
14:27В московской школе ученик 10 класса напал на учителя
Лента новостейМолния