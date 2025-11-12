https://crimea.ria.ru/20251112/vtb-zapustit-ii-pomoschnika-dlya-sotrudnikov-otdeleniy-banka-1150851370.html
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. ВТБ запустит помощника с генеративным ИИ в чат-боте для более чем 12 тысяч сотрудников своих отделений по России, что позволит быстрее обслуживать клиентов, сообщает банк.ИИ-помощник будет использовать технологии поиска по источнику (Retrieval-Augmented Generation) и большие языковые модели (Large Language Models) для подготовки быстрого и точного ответа на основе информации из базы знаний.Более 90% ответов обрабатываются ИИ-помощником без подключения консультантов-методологов, которые высвободятся для помощи сотрудникам отделений в нестандартных ситуациях.В дальнейшем проект предполагается развивать в направлении гиперперсонализации клиентского сервиса. Чат-бот будет учитывать данные о продуктах и профиле клиента, что позволит формировать более точные ответы и повысить уровень клиентского сервиса.Новый чат-бот для менеджеров более чем 1,8 тысячи отделений банка стал частью семейства цифровых помощников на базе LLM — ВТБ "Сфера", где уже действуют отечественные разработки для помощи сотрудникам техподдержки для клиентов, ИТ-специалистам и работникам других направлений в банке.
