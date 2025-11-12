https://crimea.ria.ru/20251112/vrachi-chastichno-amputirovali-paltsy-postradavshemu-v-krasnogorske-malchiku-1150829836.html
Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Пострадавший в подмосковном Красногорске ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Об этом сообщила в среду детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.Ранее сообщалось, что в руках у 9-летнего мальчика сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под деньги, которые он поднял с земли.По информации Мишоновой, у ребенка сильно пострадала рука. Мишонова также напомнила жесткое правило безопасности – ничего не трогать и не поднимать с земли. Взрывные устройства могут быть замаскированы под детские игрушки, деньги, коробки из-под телефонов, предупредила она.В середине октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что украинские боевики все чаще прибегают к негуманным видам вооружения, преднамеренно атакуя гражданские объекты, жилые кварталы и места, где находятся дети. По его словам, за третий квартал 2025 года от атак украинских формирований пострадали 88 несовершеннолетних, шесть из них – погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделюДрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенокВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
