Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику - 12.11.2025
Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику
Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику - 12.11.2025
Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику
Пострадавший в подмосковном Красногорске ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Об этом сообщила в среду детский... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T09:54
2025-11-12T09:54
московская область
происшествия
взрыв
дети
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Пострадавший в подмосковном Красногорске ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Об этом сообщила в среду детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.Ранее сообщалось, что в руках у 9-летнего мальчика сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под деньги, которые он поднял с земли.По информации Мишоновой, у ребенка сильно пострадала рука. Мишонова также напомнила жесткое правило безопасности – ничего не трогать и не поднимать с земли. Взрывные устройства могут быть замаскированы под детские игрушки, деньги, коробки из-под телефонов, предупредила она.В середине октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что украинские боевики все чаще прибегают к негуманным видам вооружения, преднамеренно атакуя гражданские объекты, жилые кварталы и места, где находятся дети. По его словам, за третий квартал 2025 года от атак украинских формирований пострадали 88 несовершеннолетних, шесть из них – погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделюДрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенокВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику

Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему от взрыва в Красногорске мальчику

09:54 12.11.2025
 
© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Пострадавший в подмосковном Красногорске ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Об этом сообщила в среду детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Ранее сообщалось, что в руках у 9-летнего мальчика сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под деньги, которые он поднял с земли.
По информации Мишоновой, у ребенка сильно пострадала рука.
"Ребенок в тяжелом состоянии. Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке", - написала она в своем Telegram-канале.
Мишонова также напомнила жесткое правило безопасности – ничего не трогать и не поднимать с земли. Взрывные устройства могут быть замаскированы под детские игрушки, деньги, коробки из-под телефонов, предупредила она.
В середине октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что украинские боевики все чаще прибегают к негуманным видам вооружения, преднамеренно атакуя гражданские объекты, жилые кварталы и места, где находятся дети. По его словам, за третий квартал 2025 года от атак украинских формирований пострадали 88 несовершеннолетних, шесть из них – погибли.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
 
