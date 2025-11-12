https://crimea.ria.ru/20251112/v-zhutkom-dtp-s-bolshegruzom-v-krymu-pogib-grudnoy-rebenok-1150855795.html

В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок

В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок - РИА Новости Крым, 12.11.2025

В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок

12.11.2025. В Нижнегорском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает прокуратура и ГАИ республики.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает прокуратура и ГАИ республики."По предварительной информации, около 19:25 на автодороге "Нижнегорск-Белогорск" в с. Заречье водитель автомобиля "Мерседес" не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН", который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении ГАИ РК. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, а ребенок 2025 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратнурой проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

