https://crimea.ria.ru/20251112/v-zhutkom-dtp-s-bolshegruzom-v-krymu-pogib-grudnoy-rebenok-1150855795.html
В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок
В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок
В Нижнегорском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает прокуратура и ГАИ республики. РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T22:29
2025-11-12T22:29
2025-11-12T22:30
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
гаи
прокуратура республики крым
происшествия
нижнегорский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150855684_0:124:1041:709_1920x0_80_0_0_69a55724e31f996cd53c2b8068cf0622.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает прокуратура и ГАИ республики."По предварительной информации, около 19:25 на автодороге "Нижнегорск-Белогорск" в с. Заречье водитель автомобиля "Мерседес" не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН", который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении ГАИ РК. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, а ребенок 2025 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратнурой проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
нижнегорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150855684_0:26:1041:806_1920x0_80_0_0_2fbad1bdde6c3397f20799ccd28bd8a8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, гаи, прокуратура республики крым, происшествия, нижнегорский район
В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок
В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок - ГАИ
22:29 12.11.2025 (обновлено: 22:30 12.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает прокуратура и ГАИ республики.
"По предварительной информации, около 19:25 на автодороге "Нижнегорск-Белогорск" в с. Заречье водитель автомобиля "Мерседес" не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН", который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении ГАИ РК.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, а ребенок 2025 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратнурой проводится проверка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.