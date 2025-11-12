Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 12.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251112/v-sevastopole-zakryli-reyd-1150856022.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T23:15
2025-11-12T23:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, севастополь, новости севастополя, транспорт, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили движение морского транспорта

23:15 12.11.2025 (обновлено: 23:17 12.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
