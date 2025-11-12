Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обесточены несколько поселков в трех районах полуострова - РИА Новости Крым, 12.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251112/v-krymu-obestocheny-neskolko-poselkov-v-dvukh-rayonakh-poluostrova-1150831736.html
В Крыму обесточены несколько поселков в трех районах полуострова
В Крыму обесточены несколько поселков в трех районах полуострова - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Крыму обесточены несколько поселков в трех районах полуострова
Несколько населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360193_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_94a41afd1aed5bbb905b950ee3a2212b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По информации предприятия, нет электричества в селах Белоглинка и Мирное Симферопольского района.В Сакском районе обесточены населенные пункты Зерновое и Водопойное.Также с утра авария обесточила Кировское и Низовку в Черноморском районе.Энергетики планируют восстановить энергоснабжение в течение трех часов.В Крыму накануне объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя. Энергетиков перевели в режим повышенной готовности - сформированы дополнительные восстановительные бригады, а также подготовлены требуемые техника и материалы.
крым
черноморский район
симферопольский район
РИА Новости Крым
Новости
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, черноморский район, симферопольский район, электросети крыма
В Крыму обесточены несколько поселков в трех районах полуострова

В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в трех районах полуострова

10:51 12.11.2025 (обновлено: 11:43 12.11.2025)
 
© РИА Новости КрымЭлектроэнергия
Электроэнергия - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
По информации предприятия, нет электричества в селах Белоглинка и Мирное Симферопольского района.
В Сакском районе обесточены населенные пункты Зерновое и Водопойное.
Также с утра авария обесточила Кировское и Низовку в Черноморском районе.
Энергетики планируют восстановить энергоснабжение в течение трех часов.
В Крыму накануне объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя. Энергетиков перевели в режим повышенной готовности - сформированы дополнительные восстановительные бригады, а также подготовлены требуемые техника и материалы.
