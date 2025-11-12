https://crimea.ria.ru/20251112/v-krymu-obestocheny-neskolko-poselkov-v-dvukh-rayonakh-poluostrova-1150831736.html
В Крыму обесточены несколько поселков в трех районах полуострова
В Крыму обесточены несколько поселков в трех районах полуострова - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Крыму обесточены несколько поселков в трех районах полуострова
Несколько населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T10:51
2025-11-12T10:51
2025-11-12T11:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По информации предприятия, нет электричества в селах Белоглинка и Мирное Симферопольского района.В Сакском районе обесточены населенные пункты Зерновое и Водопойное.Также с утра авария обесточила Кировское и Низовку в Черноморском районе.Энергетики планируют восстановить энергоснабжение в течение трех часов.В Крыму накануне объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя. Энергетиков перевели в режим повышенной готовности - сформированы дополнительные восстановительные бригады, а также подготовлены требуемые техника и материалы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:51 12.11.2025 (обновлено: 11:43 12.11.2025)