В день рождения Сбер поделился полезными советами по управлению финансами

В день рождения Сбер поделился полезными советами по управлению финансами - РИА Новости Крым, 12.11.2025

В день рождения Сбер поделился полезными советами по управлению финансами

Как научиться грамотно управлять своими деньгами, составить эффективный финансовый план и создать накопления на непредвиденные расходы? В день рождения "Сбера,... РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T15:56

2025-11-12T15:56

2025-11-12T15:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Как научиться грамотно управлять своими деньгами, составить эффективный финансовый план и создать накопления на непредвиденные расходы? В день рождения "Сбера, который в среду отмечает 184-летие со дня основания, эксперты банка поделились с крымчанами полезными финансовыми советами:Учет и контрольПроведите анализ своих доходов и расходов, чтобы разобраться, какие траты носят регулярный характер, а какие являются ситуативными и необязательными. Это поможет составить эффективный финансовый план на следующий месяц или отложить деньги на что-то важное. Можно установить для себя лимиты, чтобы не покупать лишнего, поддавшись сиюминутному искушению, особенно если впереди предстоит крупная покупка. Если у вас есть кредит, не забывайте вносить платежи своевременно и в полном объеме, ведь просрочка может привести к незапланированным расходам на пени и ухудшению кредитной истории. Важно также регулярно проверять состояние своих счетов и подписок — это поможет отследить подозрительные операции или автоматические списания, например, если вы забыли отключить подписку на услугу или сайт, которыми больше не пользуетесь.Финансовая подушкаИметь накопления на непредвиденные расходы всегда важно для сохранения уверенности в любых обстоятельствах. Откладывайте небольшую сумму каждый месяц на отдельный счет или пополняемый депозит, предназначенный исключительно для непредвиденных ситуаций, либо храните наличные в отдельном месте, например, заведите себе сейф. Помните: даже самая небольшая сумма, откладываемая регулярно, со временем превратится в значительные накопления, которые принесут пользу в нужный момент, при этом не ударив по основному семейному бюджету.Инвестиции и накопленияЕсли финансовая подушка больше важна для поддержки в экстренных ситуациях, то инвестиции и формирование плановых накоплений в первую очередь связаны с увеличением основного капитала. Самый простой способ копить средства — открыть счет или "копилку", на которую вы можете регулярно перечислять определенную сумму. Для удобства даже можно включить автоплатеж – тогда деньги будут автоматически перечисляться на выбранный счет. "Фишка" этого способа в том, что перечислять можно любые суммы, даже округлять остаток с каждой покупки. Есть вариант и для тех, кто уже накопил некоторую сумму и хочет ее приумножить: можно открыть вклад или накопительный счет, с помощью которых вложенные средства будут приносить дополнительный доход. Кроме того, часто банки предлагают особые условия по вкладам для тех, кто перевел к ним зарплату или пенсию, либо приобрел специальную подписку. А тем, кто более глубоко разбирается в финансовых процессах, может подойти формат инвестирования средств в акции компаний.Цифровые сервисы для эффективного ведения бюджетаСегодня банки предлагают десятки онлайн-сервисов и услуг, которые позволяют клиентам не просто копить, инвестировать и экономить, но и становятся ежедневными помощниками: анализ расходов в приложении поможет выстроить финансовый план, автоплатеж – не забыть оплатить коммуналку и интернет. Существует и ряд порталов, созданных по инициативе банковских структур, которые помогают людям облегчить изучение цифровых банковских сервисов, учиться основам кибербезопасности и правилам защиты персональных данных, что особенно актуально в наше время. А дети могут учиться финансовой грамотности, накоплениям и инвестированию в игровой форме с помощью специальных детских приложений.Как отметил управляющий отделением "Сбера" в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, банк проводит для жителей Крыма и Севастополя десятки уроков по финграмотности, цифровым продуктам, искусственному интеллекту и кибербезопасности, чтобы все – от малышей до пенсионеров - могли уверенно и безопасно пользоваться любыми банковскими продуктами.

2025

