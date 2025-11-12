https://crimea.ria.ru/20251112/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-sem-regionov-rossii-1150827032.html
Украинские беспилотники атаковали семь регионов России
Российские средства ПВО в ночь на среду сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на среду сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.Восемь беспилотников были ликвидированы над Ростовской областью, четыре – над Ставропольским краем, по три дрона – над Орловской и Брянской областями, два – над Тульской, по одному – над Калужской областью и территорией Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:36 12.11.2025 (обновлено: 07:40 12.11.2025)