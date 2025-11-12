Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали семь регионов России - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Украинские беспилотники атаковали семь регионов России
Российские средства ПВО в ночь на среду сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2025
министерство обороны рф
ростовская область
ставропольский край
орловская область
брянская область
тульская область
калужская область
московская область
пво
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на среду сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.Восемь беспилотников были ликвидированы над Ростовской областью, четыре – над Ставропольским краем, по три дрона – над Орловской и Брянской областями, два – над Тульской, по одному – над Калужской областью и территорией Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские беспилотники атаковали семь регионов России

ПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на среду сбили 22 украинских беспилотника над семью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 11 ноября до 7:00 мск 12 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", – сказано в сообщении.
Восемь беспилотников были ликвидированы над Ростовской областью, четыре – над Ставропольским краем, по три дрона – над Орловской и Брянской областями, два – над Тульской, по одному – над Калужской областью и территорией Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
