Уберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Уберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны
Уберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Уберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны
Методические пособия по безопасности, учебные фильмы и клипы, тематические стенды – основные правила безопасности подрастающее поколение россиян должно знать... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T14:41
2025-11-12T14:41
совет эксперта
эксклюзивы риа новости крым
мнения
безопасность
антитеррор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150842345_878:316:2510:1234_1920x0_80_0_0_a8a57583e843e711fe6f75591eb3bf6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Методические пособия по безопасности, учебные фильмы и клипы, тематические стенды – основные правила безопасности подрастающее поколение россиян должно знать как таблицу умножения. Разговоры о том, как ребенку самостоятельно определить и избежать провокации террористов необходимо проводить регулярно как в учебных заведениях, так и в каждой семье. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым выразил эксперт по безопасности, аналитик, подполковник запаса Федеральной службы охраны (ФСО) Василий Кашканов.Утром в среду стало известно, что в Красногорске в руках у 10-летнего мальчика сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под деньги, которые он поднял с земли. Ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу, ему частично ампутировали пальцы на руке.Осознавать реальность и быть готовымРазговоры с детьми о безопасности должны быть регулярными. Такие темы нужно поднимать как на уровне семьи, так и на уровне учебных заведений. К тому же теоретический материал, такой как памятки и алгоритмы действий, давно разработаны правоохранителями и есть в открытом доступе.Есть два основных правила, напомнил собеседник. Первое: не надо трогать того, чего не знаешь, тем более того, что привлекает внимание. Второе: если какой-либо предмет вызывает сомнение – необходимо обратиться в специальные службы.Коллективная безопасность – иммунитет обществаА угрозы безопасности, к сожалению, только возрастают, подчеркивает Василий Кашканов. За последний год увеличилось число задержаний потенциальных террористов. Сегодня взрывчатка может быть замаскирована под что угодно. А исполнителем может стать самый обычный гражданин, завербованный иностранными спецслужбами.Террористы намеренно целят в детейНа какие коварные подлости пойдут следующий раз террористы, предсказать непросто. Однако если разобрать конкретный случай в Красногорске, то тут, считает эксперт, было организованно преднамеренное убийство. И целью был именно ребенок.Также подполковник запаса ФСО дал подробные советы по безопасности и объяснил, как не попасться на удочку террористов, чтобы не быть завербованными иностранными спецслужбами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧСПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуСорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона
Уберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны

Для защиты детей от терактов надо регулярно разговаривать с ними о безопасности – эксперт

Антитеррористические учения в школе
Антитеррористические учения в школе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Методические пособия по безопасности, учебные фильмы и клипы, тематические стенды – основные правила безопасности подрастающее поколение россиян должно знать как таблицу умножения. Разговоры о том, как ребенку самостоятельно определить и избежать провокации террористов необходимо проводить регулярно как в учебных заведениях, так и в каждой семье. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым выразил эксперт по безопасности, аналитик, подполковник запаса Федеральной службы охраны (ФСО) Василий Кашканов.
Утром в среду стало известно, что в Красногорске в руках у 10-летнего мальчика сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под деньги, которые он поднял с земли. Ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу, ему частично ампутировали пальцы на руке.

Осознавать реальность и быть готовым

Разговоры с детьми о безопасности должны быть регулярными. Такие темы нужно поднимать как на уровне семьи, так и на уровне учебных заведений. К тому же теоретический материал, такой как памятки и алгоритмы действий, давно разработаны правоохранителями и есть в открытом доступе.

"Надо осознать, что мы сейчас живем не в сказочном лесу. Происходящие вокруг нас события свидетельствуют о том, что угрозы личной и общественной безопасности только нарастают. Поэтому разговоры о том что можно, а что нельзя должны вестись регулярно", – подчеркивает эксперт.

Есть два основных правила, напомнил собеседник. Первое: не надо трогать того, чего не знаешь, тем более того, что привлекает внимание. Второе: если какой-либо предмет вызывает сомнение – необходимо обратиться в специальные службы.

Коллективная безопасность – иммунитет общества

А угрозы безопасности, к сожалению, только возрастают, подчеркивает Василий Кашканов. За последний год увеличилось число задержаний потенциальных террористов. Сегодня взрывчатка может быть замаскирована под что угодно. А исполнителем может стать самый обычный гражданин, завербованный иностранными спецслужбами.

"Помните, во времена ковида, было такое понятие как коллективная иммунизация. Так вот сейчас нам надо, чтобы появилось понятие коллективной безопасности. И здесь все начинается с себя", – считает специалист.

Террористы намеренно целят в детей

На какие коварные подлости пойдут следующий раз террористы, предсказать непросто. Однако если разобрать конкретный случай в Красногорске, то тут, считает эксперт, было организованно преднамеренное убийство. И целью был именно ребенок.

"Вряд ли взрослый человек обратил бы внимание на десять рублей, это было рассчитано на ребенка. То есть злоумышленники знали, что подойдет ребенок, возьмет, получит повреждение или погибнет", – поделился мнением специалист.

Также подполковник запаса ФСО дал подробные советы по безопасности и объяснил, как не попасться на удочку террористов, чтобы не быть завербованными иностранными спецслужбами.
