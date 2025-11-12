https://crimea.ria.ru/20251112/uberech-detey-ot-teraktov-sovety-sotrudnika-federalnoy-sluzhby-okhrany-1150841291.html

Уберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны

2025-11-12T14:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Методические пособия по безопасности, учебные фильмы и клипы, тематические стенды – основные правила безопасности подрастающее поколение россиян должно знать как таблицу умножения. Разговоры о том, как ребенку самостоятельно определить и избежать провокации террористов необходимо проводить регулярно как в учебных заведениях, так и в каждой семье. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым выразил эксперт по безопасности, аналитик, подполковник запаса Федеральной службы охраны (ФСО) Василий Кашканов.Утром в среду стало известно, что в Красногорске в руках у 10-летнего мальчика сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под деньги, которые он поднял с земли. Ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу, ему частично ампутировали пальцы на руке.Осознавать реальность и быть готовымРазговоры с детьми о безопасности должны быть регулярными. Такие темы нужно поднимать как на уровне семьи, так и на уровне учебных заведений. К тому же теоретический материал, такой как памятки и алгоритмы действий, давно разработаны правоохранителями и есть в открытом доступе.Есть два основных правила, напомнил собеседник. Первое: не надо трогать того, чего не знаешь, тем более того, что привлекает внимание. Второе: если какой-либо предмет вызывает сомнение – необходимо обратиться в специальные службы.Коллективная безопасность – иммунитет обществаА угрозы безопасности, к сожалению, только возрастают, подчеркивает Василий Кашканов. За последний год увеличилось число задержаний потенциальных террористов. Сегодня взрывчатка может быть замаскирована под что угодно. А исполнителем может стать самый обычный гражданин, завербованный иностранными спецслужбами.Террористы намеренно целят в детейНа какие коварные подлости пойдут следующий раз террористы, предсказать непросто. Однако если разобрать конкретный случай в Красногорске, то тут, считает эксперт, было организованно преднамеренное убийство. И целью был именно ребенок.Также подполковник запаса ФСО дал подробные советы по безопасности и объяснил, как не попасться на удочку террористов, чтобы не быть завербованными иностранными спецслужбами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧСПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуСорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона

