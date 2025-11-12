Рейтинг@Mail.ru
Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
Специалисты крымского рыбопитомника в среду выпустили в Симферопольском водохранилище 97 тысяч мальков белого амура и толстолобика. Процесс зарыбления в среду... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты крымского рыбопитомника в среду выпустили в Симферопольском водохранилище 97 тысяч мальков белого амура и толстолобика. Процесс зарыбления в среду показали журналистам.Данный вид рыбы выращивается в рыбопитомнике Красноперекопского района. Это не случайно: именно эти виды позволяют уменьшить количество фитопланктона и водорослей, а значит, делают воду чище. Поэтому мальков запускают в крупные питьевые водохранилища полуострова. А еще так происходит омоложение рыбы и увеличение ее числа в водоемах, во многих из которых рыбу ловить не запрещено."Например, Симферопольское водохранилище — это водохранилище открытое. Здесь производится рыбная ловля в период, когда она разрешена. Конечно, это исключительно любительское рыболовство, никаких сетей. Если же мы берем водохранилища, которые имеют закрытый режим, типа Аянского или Партизанского, там выловы не производятся, потому что эти водохранилища являются стратегическими", - пояснил глава регионального минсельхоза.Всего в этом году Крымский рыбопитомник планирует выпустить более 900 тысяч мальков в Симферопольское, Феодосийское, Бахчисарайское и Ленинское водохранилища. По данным профильного министерства, Крымский рыбопитомник производит зарыбление водохранилищ Крыма с 2019 года по госзаказу. За это время в искусственные водоемы выпустили более 6,5 млн мальков белого амура, белого толстолобика и карпа в Симферопольское, Ленинское, Феодосийское, Альминское, Бахчисарайское Изобильненское, Самарлинское и Станционное водохранилища.Крымский рыбопитомник является уникальным рыбоводным предприятием, единственным в Российской Федерации, находящимся в собственности субъекта. Мелиоративное зарыбление применяется в практике с 70-х годов прошлого века. Этот способ поддержания водоемов в соответствующем санитарном состоянии уже давно доказал свою высокую эффективность и экологическую безопасность.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном и Азовском морях измельчала рыбаОсетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – экспертыВрач назвал норму рыбы для детей и взрослых в неделю
Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище

В Крыму зарыбляют водохранилища – видео РИА Новости Крым

15:28 12.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты крымского рыбопитомника в среду выпустили в Симферопольском водохранилище 97 тысяч мальков белого амура и толстолобика. Процесс зарыбления в среду показали журналистам.

"Традиционно программа мелиорации в водохранилищах включает выпуск рыб так называемой биотической тройки. Это белый амур, карп и толстолоб. В данном случае был произведен выпуск белого амура и толстолоба. Количество составило около 97 тысяч", – рассказал во время пресс-тура министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Данный вид рыбы выращивается в рыбопитомнике Красноперекопского района. Это не случайно: именно эти виды позволяют уменьшить количество фитопланктона и водорослей, а значит, делают воду чище. Поэтому мальков запускают в крупные питьевые водохранилища полуострова. А еще так происходит омоложение рыбы и увеличение ее числа в водоемах, во многих из которых рыбу ловить не запрещено.
"Например, Симферопольское водохранилище — это водохранилище открытое. Здесь производится рыбная ловля в период, когда она разрешена. Конечно, это исключительно любительское рыболовство, никаких сетей. Если же мы берем водохранилища, которые имеют закрытый режим, типа Аянского или Партизанского, там выловы не производятся, потому что эти водохранилища являются стратегическими", - пояснил глава регионального минсельхоза.
Всего в этом году Крымский рыбопитомник планирует выпустить более 900 тысяч мальков в Симферопольское, Феодосийское, Бахчисарайское и Ленинское водохранилища. По данным профильного министерства, Крымский рыбопитомник производит зарыбление водохранилищ Крыма с 2019 года по госзаказу. За это время в искусственные водоемы выпустили более 6,5 млн мальков белого амура, белого толстолобика и карпа в Симферопольское, Ленинское, Феодосийское, Альминское, Бахчисарайское Изобильненское, Самарлинское и Станционное водохранилища.
Крымский рыбопитомник является уникальным рыбоводным предприятием, единственным в Российской Федерации, находящимся в собственности субъекта. Мелиоративное зарыбление применяется в практике с 70-х годов прошлого века. Этот способ поддержания водоемов в соответствующем санитарном состоянии уже давно доказал свою высокую эффективность и экологическую безопасность.
В Черном и Азовском морях измельчала рыба
Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты
Врач назвал норму рыбы для детей и взрослых в неделю
 
