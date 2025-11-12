Сотни тысяч человек остались без воды в Новороссийске из-за аварии

https://crimea.ria.ru/20251112/sotni-tysyach-chelovek-ostalis-bez-vody-v-novorossiyske-iz-za-avarii-1150839975.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Затопленные дома и поврежденная автомобильная техника – в Новороссийске произошел порыв магистрали водовода высокого давления. Без водоснабжения осталось больше 345 тысяч абонентов. Об этом сообщают глава муниципального образования города-героя Андрей Кравченко и городская прокуратура.По информации Андрея Кравченко, подача водоснабжения на ветку водопровода перекрыта, специалисты приступили к земляным работам, чтобы определить размер поврежденного участка водовода для последующей замены.Специалисты администрации приступают к подомовым обходам. На данный момент известно о повреждении одного автомобиля. После оформления необходимых документов, собственник сможет взыскать с МУП "Водоканал" компенсацию за причиненный материальный ущерб.Из-за масштабного порыва без воды в городе осталось больше 345 тысяч абонентов. Администрацией города организован подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей города, добавили в городской прокуратуре.
12:57 12.11.2025 (обновлено: 13:00 12.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Затопленные дома и поврежденная автомобильная техника – в Новороссийске произошел порыв магистрали водовода высокого давления. Без водоснабжения осталось больше 345 тысяч абонентов. Об этом сообщают глава муниципального образования города-героя Андрей Кравченко и городская прокуратура.
"На улице Пограничной произошел порыв водовода первой очереди диаметром 720 мм. Сейчас на месте работают две аварийные бригады "Водоканала", задействовано четыре единицы спецтехники", – сказано в сообщении.
По информации Андрея Кравченко, подача водоснабжения на ветку водопровода перекрыта, специалисты приступили к земляным работам, чтобы определить размер поврежденного участка водовода для последующей замены.
"Пока продолжаются восстановительные работы, вода в город будет идти с пониженным объемом – до 3 000 кубометров. Вечерняя подача водоснабжения планируется", – подчеркнул руководитель.
Специалисты администрации приступают к подомовым обходам. На данный момент известно о повреждении одного автомобиля. После оформления необходимых документов, собственник сможет взыскать с МУП "Водоканал" компенсацию за причиненный материальный ущерб.
"Кроме того, спасатели проводят обследование домов, расположенных вблизи места аварии. Несколько дворов частных домовладений затоплены – поможем откачать воду", – заявил глава муниципального образования Новороссийска.
Из-за масштабного порыва без воды в городе осталось больше 345 тысяч абонентов. Администрацией города организован подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей города, добавили в городской прокуратуре.
"В результате аварии на магистральном трубопроводе в Новороссийске ограничена подача воды более чем для 345 тысяч жителей города. Прокуратурой города поставлены на контроль ход выполнения аварийных работ, а также восстановление прав жителей города на надлежащее водоснабжение", – уточнили в надзорном ведомстве.
