https://crimea.ria.ru/20251112/sotni-tysyach-chelovek-ostalis-bez-vody-v-novorossiyske-iz-za-avarii-1150839975.html

Сотни тысяч человек остались без воды в Новороссийске из-за аварии

Сотни тысяч человек остались без воды в Новороссийске из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Сотни тысяч человек остались без воды в Новороссийске из-за аварии

Затопленные дома и поврежденная автомобильная техника – в Новороссийске произошел порыв магистрали водовода высокого давления. Без водоснабжения осталось больше РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T12:57

2025-11-12T12:57

2025-11-12T13:00

новороссийск

водоснабжение

новости

водовод

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150840223_169:0:1275:622_1920x0_80_0_0_cc2e9fb60c4a882297fb737730356a83.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Затопленные дома и поврежденная автомобильная техника – в Новороссийске произошел порыв магистрали водовода высокого давления. Без водоснабжения осталось больше 345 тысяч абонентов. Об этом сообщают глава муниципального образования города-героя Андрей Кравченко и городская прокуратура.По информации Андрея Кравченко, подача водоснабжения на ветку водопровода перекрыта, специалисты приступили к земляным работам, чтобы определить размер поврежденного участка водовода для последующей замены.Специалисты администрации приступают к подомовым обходам. На данный момент известно о повреждении одного автомобиля. После оформления необходимых документов, собственник сможет взыскать с МУП "Водоканал" компенсацию за причиненный материальный ущерб.Из-за масштабного порыва без воды в городе осталось больше 345 тысяч абонентов. Администрацией города организован подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей города, добавили в городской прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в НовороссийскеКапремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участокКогда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, водоснабжение, новости, водовод, происшествия