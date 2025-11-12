Рейтинг@Mail.ru
Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя
Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя
Смертельное ДТП произошло в Сакском районе полуострова – неизвестный водитель насмерть сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места, но был оперативно... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Сакском районе полуострова – неизвестный водитель насмерть сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места, но был оперативно разыскан сотрудниками ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Смертельное ДТП произошло на трассе "Раздольное – Евпатория", где и был обнаружен мужчина без сознания. В ходе проверки установлено, что неизвестный водитель сбил 42-летнего пешехода, который от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.Все собранные правоохранителями материалы по факту происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.Ранее в среду сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину.На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия.
Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя

В Крыму разыскали покинувшего место смертельного ДТП водителя

12:37 12.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДТП знак
ДТП знак - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Сакском районе полуострова – неизвестный водитель насмерть сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места, но был оперативно разыскан сотрудниками ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Смертельное ДТП произошло на трассе "Раздольное – Евпатория", где и был обнаружен мужчина без сознания. В ходе проверки установлено, что неизвестный водитель сбил 42-летнего пешехода, который от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.
"Сотрудники Госавтоинспекции Сакского района совместно с коллегами из Раздольненского района организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате слаженной работы полицейские установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП – 43-летнего жителя Раздольненского района", – проинформировали в полиции.
Все собранные правоохранителями материалы по факту происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.
Ранее в среду сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину.
На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия.
Новости КрымаСакский районРаздольненский район КрымаКрымПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеМВД по Республике Крым
 
