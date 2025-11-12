https://crimea.ria.ru/20251112/sbil-i-uekhal-v-krymu-nashli-pokinuvshego-mesto-smertelnogo-dtp-voditelya-1150836212.html
Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя
Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя
Смертельное ДТП произошло в Сакском районе полуострова – неизвестный водитель насмерть сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места, но был оперативно... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T12:37
2025-11-12T12:37
2025-11-12T12:37
новости крыма
сакский район
раздольненский район крыма
крым
происшествия
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/04/1119017248_0:105:1620:1016_1920x0_80_0_0_d6827ae9efc25cdbd90bc1eadb96f37b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Сакском районе полуострова – неизвестный водитель насмерть сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места, но был оперативно разыскан сотрудниками ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Смертельное ДТП произошло на трассе "Раздольное – Евпатория", где и был обнаружен мужчина без сознания. В ходе проверки установлено, что неизвестный водитель сбил 42-летнего пешехода, который от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.Все собранные правоохранителями материалы по факту происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.Ранее в среду сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину.На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в жутком ДТП под ЕвпаториейМассовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в СевастополеКрымчанин "накатал" себе срок на чужой машине
сакский район
раздольненский район крыма
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/04/1119017248_24:0:1464:1080_1920x0_80_0_0_b33df48cf45d792ff8f45b42b6a424b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, сакский район, раздольненский район крыма, крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым
Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя
В Крыму разыскали покинувшего место смертельного ДТП водителя