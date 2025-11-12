https://crimea.ria.ru/20251112/sbil-i-uekhal-v-krymu-nashli-pokinuvshego-mesto-smertelnogo-dtp-voditelya-1150836212.html

Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя

2025-11-12T12:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Сакском районе полуострова – неизвестный водитель насмерть сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места, но был оперативно разыскан сотрудниками ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Смертельное ДТП произошло на трассе "Раздольное – Евпатория", где и был обнаружен мужчина без сознания. В ходе проверки установлено, что неизвестный водитель сбил 42-летнего пешехода, который от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.Все собранные правоохранителями материалы по факту происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.Ранее в среду сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину.На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в жутком ДТП под ЕвпаториейМассовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в СевастополеКрымчанин "накатал" себе срок на чужой машине

