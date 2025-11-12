https://crimea.ria.ru/20251112/rf-rassmatrivaet-vozmozhnost-rasshireniya-postavok-gaza-v-kazakhstan--putin-1150849229.html
РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин
РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин - РИА Новости Крым, 12.11.2025
РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин
Российская компания "Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T17:23
2025-11-12T17:23
2025-11-12T17:20
газ
казахстан
россия
владимир путин (политик)
касым-жомарт токаев
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110029/99/1100299959_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_cd595a9cc17c81f93de34b27249d560d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российская компания "Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров на высшем уровне в Москве.Он также отметил, что стороны обсуждают планы оптимизации сотрудничества в химической промышленности и добыче редкоземельных металлов.Кроме того, Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов. Компаниями двух стран осуществляется целый ряд успешных проектов в автопроме, сельском хозяйстве, в сельскохозяйственном машиностроении, производстве минеральных удобрений, отметил Путин.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между народами двух стран, отметил Токаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
казахстан
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110029/99/1100299959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3fa1c67d526201394562669f6994663e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, казахстан, россия, владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, новости, политика
РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин
"Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российская компания "Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров на высшем уровне в Москве.
"Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, а сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что стороны обсуждают планы оптимизации сотрудничества в химической промышленности и добыче редкоземельных металлов.
Кроме того, Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов. Компаниями двух стран осуществляется целый ряд успешных проектов в автопроме, сельском хозяйстве, в сельскохозяйственном машиностроении, производстве минеральных удобрений, отметил Путин.
"По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей Казахстанской внешней торговли. Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в содружестве независимых государств и на евразийском пространстве в целом", - подчеркнул он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.
По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между народами двух стран, отметил Токаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.