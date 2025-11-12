https://crimea.ria.ru/20251112/rf-rassmatrivaet-vozmozhnost-rasshireniya-postavok-gaza-v-kazakhstan--putin-1150849229.html

РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин

РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин - РИА Новости Крым, 12.11.2025

РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин

Российская компания "Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам... РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T17:23

2025-11-12T17:23

2025-11-12T17:20

газ

казахстан

россия

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110029/99/1100299959_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_cd595a9cc17c81f93de34b27249d560d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российская компания "Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров на высшем уровне в Москве.Он также отметил, что стороны обсуждают планы оптимизации сотрудничества в химической промышленности и добыче редкоземельных металлов.Кроме того, Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов. Компаниями двух стран осуществляется целый ряд успешных проектов в автопроме, сельском хозяйстве, в сельскохозяйственном машиностроении, производстве минеральных удобрений, отметил Путин.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между народами двух стран, отметил Токаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казахстан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, казахстан, россия, владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, новости, политика