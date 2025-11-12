https://crimea.ria.ru/20251112/remont-podpornykh-sten-v-sevastopole-sroki-zapuska-dvizheniya-smeschayutsya-1150851496.html

Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются

Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются

Запуск рабочего движения на севастопольской улице Адмирала Октябрьского в связи с ремонтом подпорных стен перенесли на лето 2026 года. Об этом сообщил и. о... РИА Новости Крым, 12.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Запуск рабочего движения на севастопольской улице Адмирала Октябрьского в связи с ремонтом подпорных стен перенесли на лето 2026 года. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.По его словам, сейчас в ремонте ежедневно задействованы 60 дорожников и 13 единиц техники. Подрядчик выполнил переустройство всех коммуникаций, установил ростверки, 213 буронабивных и 50 анкерных свай, а также выполнил монолитные работы верхнего яруса подпорных стен. Параллельно идет устройство основной монолитной части подпорных стен, маршей и пандусов лестничных сходов, добавил Иено. "Капремонт включает в себя восстановление конструкций подпорных стен с двух сторон, между двумя ярусами которых будет обустроен тротуар. Для отвода ливневых вод предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части", – добавил Павел Иено.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

