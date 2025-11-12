Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются
В Севастополе движение по улице Адмирала Октябрьского запустят к лету 2026 года - власти
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноРемонт подпорной стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Запуск рабочего движения на севастопольской улице Адмирала Октябрьского в связи с ремонтом подпорных стен перенесли на лето 2026 года. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.
"В планах запустить рабочее движение по улице Адмирала Октябрьского к лету 2026 года. Перенос сроков завершения капитального ремонта связан с работой крупногабаритной техники в стесненных условиях, "мокрых" процессов монолитный работ, а также специфических условий выполнения строительно-монтажных работ вблизи расположенных жилых домов и городской больницы, что не позволяет вести работы в ночное время суток", - пояснил Иено в Telegram.
По его словам, сейчас в ремонте ежедневно задействованы 60 дорожников и 13 единиц техники. Подрядчик выполнил переустройство всех коммуникаций, установил ростверки, 213 буронабивных и 50 анкерных свай, а также выполнил монолитные работы верхнего яруса подпорных стен. Параллельно идет устройство основной монолитной части подпорных стен, маршей и пандусов лестничных сходов, добавил Иено.
"Капремонт включает в себя восстановление конструкций подпорных стен с двух сторон, между двумя ярусами которых будет обустроен тротуар. Для отвода ливневых вод предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части", – добавил Павел Иено.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.
