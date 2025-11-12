Рейтинг@Mail.ru
Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе
Три человека, в том числе 12-летняя девочка, пострадали при столкновении иномарки и рейсового автобуса в Севастополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 12-летняя девочка, пострадали при столкновении иномарки и рейсового автобуса в Севастополе. О случившемся сообщили в городской полиции.Отмечается, что ДТП произошло в среду около 14:30 на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля Volkswagen на перекрестке при выезде со второстепенной дороги столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes Benz, который вез пассажиров из Бахчисарая в Севастополь.В региональном главке МЧС уточнили, что две взрослые пассажирки автобуса предварительно получили закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Также госпитализирована 12-летняя девочка.Состояние опьянения у водителей не установлено. Прокуратура Севастополя поставила на контроль ход проверки, которую проводят по данному факту органы внутренних дел.В ночь на среду в Сакском районе Крыма неизвестный водитель насмерть сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места, но был оперативно разыскан сотрудниками ГАИ. Им казался 43-летний житель Раздольненского района.Ранее в среду сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли на дорогах КрымаМассовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в СевастополеВ Крыму виновнику гибели инвалида в ДТП дали год принудительных работ
Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе

17:19 12.11.2025 (обновлено: 17:25 12.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 12-летняя девочка, пострадали при столкновении иномарки и рейсового автобуса в Севастополе. О случившемся сообщили в городской полиции.
Отмечается, что ДТП произошло в среду около 14:30 на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля Volkswagen на перекрестке при выезде со второстепенной дороги столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes Benz, который вез пассажиров из Бахчисарая в Севастополь.
"В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения три пассажирки автобуса: женщины 38 и 40 лет, а также 12-летняя девочка", - уточнили в полиции.

В региональном главке МЧС уточнили, что две взрослые пассажирки автобуса предварительно получили закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Также госпитализирована 12-летняя девочка.
Состояние опьянения у водителей не установлено. Прокуратура Севастополя поставила на контроль ход проверки, которую проводят по данному факту органы внутренних дел.
В ночь на среду в Сакском районе Крыма неизвестный водитель насмерть сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места, но был оперативно разыскан сотрудниками ГАИ. Им казался 43-летний житель Раздольненского района.
Ранее в среду сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину.
