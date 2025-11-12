https://crimea.ria.ru/20251112/putin-poblagodaril-tokaeva-za-podderzhku-russkogo-yazyka-v-kazakhstane-1150848507.html

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение России, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.Глава государства добавил, что Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия и Казахстан – ближайшие партнеры и союзники Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления Путина Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин

