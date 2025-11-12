Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение России, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T17:12
2025-11-12T17:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение России, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.Глава государства добавил, что Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, политика, россия, казахстан, новости
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

Повсеместное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ – Путин

17:12 12.11.2025 (обновлено: 17:13 12.11.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры президента Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Переговоры президента Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение России, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.
"Не может не вызывать удовлетворения, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана особенно. Согласно конституции (Казахстана - ред.), русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.
"Планируется, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан на юге Казахстана", - отметил российский лидер.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.
По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Владимир Путин (политик)Касым-Жомарт ТокаевПолитикаРоссияКазахстанНовости
 
