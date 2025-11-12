https://crimea.ria.ru/20251112/putin-poblagodaril-tokaeva-za-podderzhku-russkogo-yazyka-v-kazakhstane-1150848507.html
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение России, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T17:12
2025-11-12T17:12
2025-11-12T17:13
владимир путин (политик)
касым-жомарт токаев
политика
россия
казахстан
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150847486_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_89e46c2e71394899d90a05beee5df0f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение России, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.Глава государства добавил, что Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия и Казахстан – ближайшие партнеры и союзники Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления Путина Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
россия
казахстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150847486_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_3bb0f0aee13f19984ca45ed45c6f1c61.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, политика, россия, казахстан, новости
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Повсеместное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ – Путин
17:12 12.11.2025 (обновлено: 17:13 12.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение России, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.
"Не может не вызывать удовлетворения, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана особенно. Согласно конституции (Казахстана - ред.), русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.
"Планируется, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан на юге Казахстана", - отметил российский лидер.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.
По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: