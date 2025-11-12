https://crimea.ria.ru/20251112/posle-ataki-bespilotnikov-gorit-promzona-v-budennovske-1150826853.html

После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске

После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске - РИА Новости Крым, 12.11.2025

После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске

ВСУ пытались атаковать беспилотниками промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 12.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать беспилотниками промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме, подчеркнул губернатор.В конце октября ВСУ уже пытались атаковать дронами городскую промзону.В мае при взрыве в Ставрополе погиб ветеран спецоперации и участник программы "Время героев" Заур Гурциев.В прошлом году беспилотник упал на территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

