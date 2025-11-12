Рейтинг@Mail.ru
После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251112/posle-ataki-bespilotnikov-gorit-promzona-v-budennovske-1150826853.html
После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске
После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске - РИА Новости Крым, 12.11.2025
После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске
ВСУ пытались атаковать беспилотниками промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T07:22
2025-11-12T07:54
ставропольский край
владимир владимиров
новости
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c58d0791cdcf383cec70c0414e32476f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать беспилотниками промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме, подчеркнул губернатор.В конце октября ВСУ уже пытались атаковать дронами городскую промзону.В мае при взрыве в Ставрополе погиб ветеран спецоперации и участник программы "Время героев" Заур Гурциев.В прошлом году беспилотник упал на территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251112/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-sem-regionov-rossii-1150827032.html
ставропольский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9b87ab58bcb4c657d58ad2ca54998c05.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, новости, пожар, беспилотник (бпла, дрон)
После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске

Промзона горит в Буденновске после атаки украинских беспилотников

07:22 12.11.2025 (обновлено: 07:54 12.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать беспилотниками промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте", – проинформировал глава региона.
По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме, подчеркнул губернатор.
В конце октября ВСУ уже пытались атаковать дронами городскую промзону.
В мае при взрыве в Ставрополе погиб ветеран спецоперации и участник программы "Время героев" Заур Гурциев.
В прошлом году беспилотник упал на территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО
07:36
Украинские беспилотники атаковали семь регионов России
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировНовостиПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:14Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона
08:52Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества
08:40Полярные сияния зажглись над Землей – где наблюдать
08:22Крымский мост: оперативная обстановка утром в среду
08:07Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок
08:01В Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФ
07:52Экстремальная магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю
07:36Украинские беспилотники атаковали семь регионов России
07:22После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске
07:12Где в Крыму чаще всего травмируются туристы
06:41Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину
06:08Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма
00:01Ноябрь пришел: в среду в Крыму прольются дожди
00:00Какой сегодня праздник: 12 ноября
22:57Встреча Путина с Аксеновым и срыв операции по угону МиГ-31 – главное
22:22Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб
22:09В центре Севастополя ограничат движение – схема
21:59Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы
21:40Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты
21:20Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса Вьетнама
Лента новостейМолния