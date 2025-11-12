https://crimea.ria.ru/20251112/polyarnye-siyaniya-zazhglis-nad-zemley--gde-nablyudat-1150828212.html
Полярные сияния зажглись над Землей – где наблюдать
Полярные сияния зажглись над Землей – где наблюдать
2025-11-12T08:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Зоны полярных сияний формируются над Землей на фоне мощных вспышек на Солнце и сильных магнитных бурь. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Во вторник ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с октября 2024 года. По их данным, по потоку излучения событие в 3-5 раз превышает все вспышки этого года. По энергии – оценочно в 10-20 раз.По их данным, пик сейчас находится в западном полушарии, над территорией США и Канады, где опускается до широт около 40 градусов. Хвост полярного овала должен был успеть зацепить северные и северо-западные регионы страны."В ближайшие часы можно ожидать массового прихода оттуда фотографий и иных визуальных подтверждений", – отметили в лаборатории.Мощный геомагнитный удар из-за произошедшей накануне вспышки ожидается на нашей планете в среду, 12 ноября, сообщали ранее в Лаборатории.
