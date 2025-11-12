Рейтинг@Mail.ru
Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе
Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе
В Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину. Об этом сообщают пресс-служба Госавтоинспекции Крыма и регионального МВД. РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину. Об этом сообщают пресс-служба Госавтоинспекции Крыма и регионального МВД.По предварительным данным, накануне вечером в селе Укромное Симферопольского района 17-летний подросток, не имея права управления транспортными средствами, находясь за рулем питбайка "CQR CB 300", сбил пешехода 1962 года рождения.Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.На отца подростка составлен административный протокол в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних Симферопольского района для принятия решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе

В Крыму подросток на питбайке насмерть сбил мужчину

11:09 12.11.2025
 
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину. Об этом сообщают пресс-служба Госавтоинспекции Крыма и регионального МВД.
По предварительным данным, накануне вечером в селе Укромное Симферопольского района 17-летний подросток, не имея права управления транспортными средствами, находясь за рулем питбайка "CQR CB 300", сбил пешехода 1962 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил смертельные травмы. Несовершеннолетний также был травмирован и доставлен в медицинское учреждение", – проинформировали в ГАИ.
Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
На отца подростка составлен административный протокол в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних Симферопольского района для принятия решения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
