Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе

В Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину. Об этом сообщают пресс-служба Госавтоинспекции Крыма и регионального МВД. РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T11:09

2025-11-12T11:09

2025-11-12T11:09

новости крыма

происшествия

дтп в крыму и севастополе

крым

госавтоинспекция крыма

мвд по республике крым

мототранспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину. Об этом сообщают пресс-служба Госавтоинспекции Крыма и регионального МВД.По предварительным данным, накануне вечером в селе Укромное Симферопольского района 17-летний подросток, не имея права управления транспортными средствами, находясь за рулем питбайка "CQR CB 300", сбил пешехода 1962 года рождения.Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.На отца подростка составлен административный протокол в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних Симферопольского района для принятия решения.

крым

2025

Новости

