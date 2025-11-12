https://crimea.ria.ru/20251112/podnyal-zamaskirovannuyu-vzryvchatku--v-krasnogorske-podorvalsya-rebenok-1150827885.html
Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок
Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок
В Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T08:07
2025-11-12T08:07
2025-11-12T08:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как сообщает Следком России, он получил ранения и госпитализирован.По данным следствия, происшествие случилось накануне вечером. Упаковку мальчик нашел возле жилого дома. После того, как поднял ее произошла детонация.Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Уголовное дело открыто по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок
Ребенок в Красногорске поднял с земли замаскированную взрывчатку и получил ранения
08:07 12.11.2025 (обновлено: 08:13 12.11.2025)