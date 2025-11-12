Рейтинг@Mail.ru
Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251112/podnyal-zamaskirovannuyu-vzryvchatku--v-krasnogorske-podorvalsya-rebenok-1150827885.html
Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок
Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок
В Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T08:07
2025-11-12T08:13
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
красногорск
происшествия
взрывчатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142110238_0:616:2545:2048_1920x0_80_0_0_cb3f32ba077cce10b1a7e81b70c3ea77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как сообщает Следком России, он получил ранения и госпитализирован.По данным следствия, происшествие случилось накануне вечером. Упаковку мальчик нашел возле жилого дома. После того, как поднял ее произошла детонация.Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Уголовное дело открыто по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУВ Крыму за год выявили 15 террористических преступленийВ Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму
красногорск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142110238_608:601:2538:2048_1920x0_80_0_0_bcfc3b3d7f08819e16c0cf9e6bc630b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), красногорск, происшествия, взрывчатка
Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок

Ребенок в Красногорске поднял с земли замаскированную взрывчатку и получил ранения

08:07 12.11.2025 (обновлено: 08:13 12.11.2025)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как сообщает Следком России, он получил ранения и госпитализирован.
По данным следствия, происшествие случилось накануне вечером. Упаковку мальчик нашел возле жилого дома. После того, как поднял ее произошла детонация.
"Ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован", – сказано в сообщении.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Уголовное дело открыто по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
В Крыму за год выявили 15 террористических преступлений
В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму
 
НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрасногорскПроисшествияВзрывчатка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:14Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона
08:52Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества
08:40Полярные сияния зажглись над Землей – где наблюдать
08:22Крымский мост: оперативная обстановка утром в среду
08:07Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок
08:01В Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФ
07:52Экстремальная магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю
07:36Украинские беспилотники атаковали семь регионов России
07:22После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске
07:12Где в Крыму чаще всего травмируются туристы
06:41Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину
06:08Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма
00:01Ноябрь пришел: в среду в Крыму прольются дожди
00:00Какой сегодня праздник: 12 ноября
22:57Встреча Путина с Аксеновым и срыв операции по угону МиГ-31 – главное
22:22Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб
22:09В центре Севастополя ограничат движение – схема
21:59Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы
21:40Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты
21:20Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса Вьетнама
Лента новостейМолния