Пьесы на лезгинском и ногайском: в Крыму стартовал фестиваль нацтеатров

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Крым стал инициатором проведения первого фестиваля национальных театров "Крымское вдохновение". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов.По его словам, это долгожданное и значимое событие в культурной жизни полуострова, которое откроет новые имена и укрепит творческие связи между регионами.Народов много - Родина однаТакже он напомнил, что в России проживают представители более 190 этнических групп, и со стороны как федеральных, так и региональных властей для сохранения и развития их культуры, языка и традиций оказывается полная поддержка.Театр Якубов назвал отдельным видом искусства, который дает возможность зрителю знакомиться с культурой разных народов, проживающих рядом. И проведение подобного фестиваля покажет, чем богаты крымская земля и северокавказские республики, и что роднит эти регионы, добавил он."Очень важно сегодня именно через информационное сопровождение реализовывать мероприятия, связанные с сохранением межнационального согласия", - резюмировал Якубов.В свою очередь директор Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра Эльмира Куртмеметова отметила, что проведение подобного фестиваля обсуждалось очень давно.Приглашения на участие в фестивале были направлены разным творческим коллективам страны, но первыми, кто откликнулся, стали Ногайский драматический театр из Карачаево-Черкессии и Лезгинский государственный музыкально-драматический театр имени С. Стальского из Дагестана.Золотой фонд и русская классика на родных языкахТак, Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр представит на фестивале спектакль "Дубаралы той" по пьесе Юсуфа Болата, рассказала директор, назвав постановку золотым фондом театра, которая максимально многогранно отражает самобытную культуру крымско-татарского народа."Весь спектакль пронизан пословицами, поговорками, отражающими нашу этническую самобытность. И мы гордимся тем, что уже несколько поколений театралов прошли через эту постановку", - сказала она.Директор Ногайского драматического театра Карачаево-Черкесской Республики Валерий Казаков, в свою очередь, признался, что привезенный его труппой спектакль является "почти премьерным", и затрагивает вечную тему отцов и детей, а также проблему одиночества в мире, где все продается и покупается, где даже отношения стали товаром, в постановке звучат нотки ностальгии по прошлому. В то же время она наполнена юмором, глубока и душевна, заставляет зрителя задуматься о жизни и взаимоотношениях. Спектакль "Ретро" по пьесе Александра Галина покажут на ногайском языке с синхронным переводом.А вот Лезгинский государственный музыкально-драматический театр имени С. Стальского Республики Дагестан представит спектакль "Недоросль" по пьесе Дениса Фонвизина на лезгинском языке, также с синхронным переводом. Об этом рассказал замдиректора театра Вадим Рамазанов. Также он признался, что все артисты театра очень обрадовались возможности приехать в Крым.В Крыму стартовал первый Межрегиональный фестиваль национальных театров "Крымское вдохновение", который объединил на одной площадке театральные коллективы Северного Кавказа и полуострова. Учредителями фестиваля выступили Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым и Министерство культуры Крыма, а организаторами - Медиацентр им. Исмаила Гаспринского при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра.

