Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Центробанк будет считать признаком мошенничества крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей (СПБ). Как сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, это связано с тем, что мошенники стали убеждать россиян переводить самому себе значительные суммы.При этом банки будут учитывать такой перевод как мошеннический, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никаких переводы, подчеркнул представитель регулятора. Он отметил, что приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.Только за минувшую неделю крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона рублей, сообщали ранее в пресс-служба МВД Крыма. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.
08:52 12.11.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Центробанк будет считать признаком мошенничества крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей (СПБ). Как сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, это связано с тем, что мошенники стали убеждать россиян переводить самому себе значительные суммы.
"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", – цитирует Уварова РИА Новости.
При этом банки будут учитывать такой перевод как мошеннический, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никаких переводы, подчеркнул представитель регулятора. Он отметил, что приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.
Только за минувшую неделю крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона рублей, сообщали ранее в пресс-служба МВД Крыма. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.
