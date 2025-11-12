https://crimea.ria.ru/20251112/perevody-samomu-sebe-po-sbp-budut-schitat-priznakom-moshennichestva-1150828491.html
Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Центробанк будет считать признаком мошенничества крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей (СПБ). Как сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, это связано с тем, что мошенники стали убеждать россиян переводить самому себе значительные суммы.При этом банки будут учитывать такой перевод как мошеннический, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никаких переводы, подчеркнул представитель регулятора. Он отметил, что приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.Только за минувшую неделю крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона рублей, сообщали ранее в пресс-служба МВД Крыма. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенниковРоссийские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентовТри волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
