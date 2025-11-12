https://crimea.ria.ru/20251112/perevody-samomu-sebe-po-sbp-budut-schitat-priznakom-moshennichestva-1150828491.html

Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества

Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества

Центробанк будет считать признаком мошенничества крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей (СПБ). Как сообщил директор департамента... РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T08:52

2025-11-12T08:52

2025-11-12T08:52

центробанк рф

новости

система быстрых платежей (сбп)

безопасность

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/14/1142802256_0:84:3343:1964_1920x0_80_0_0_43f1056d7e566c234a7324ddac2f4d4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Центробанк будет считать признаком мошенничества крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей (СПБ). Как сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, это связано с тем, что мошенники стали убеждать россиян переводить самому себе значительные суммы.При этом банки будут учитывать такой перевод как мошеннический, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никаких переводы, подчеркнул представитель регулятора. Он отметил, что приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.Только за минувшую неделю крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона рублей, сообщали ранее в пресс-служба МВД Крыма. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенниковРоссийские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентовТри волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, новости, система быстрых платежей (сбп), безопасность, мошенничество